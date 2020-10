Twitter blokkeert pro-Trump-accounts om 'manipulatie en spam'

Review De opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2: Nu wel een aankoop waard?

30 september De originele Galaxy Fold was, laten we eerlijk zijn, haast een prototype met een gelikte marketingcampagne. Hoewel technisch interessant en knap ontwikkeld, kleefden aan het apparaat nog te veel minpunten om het te kunnen aanraden als dagelijkse smartphone. Minder dan een jaar na de lancering van versie 1 heeft Samsung enkele plooien gladgestreken voor een verbeterde versie, die bovendien is voorzien van een vernieuwd design, verbeterde hardware en snellere connectiviteit.