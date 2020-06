Twitter drijft conflict met Trump verder op en beschuldigt president van leugens

Twitter voert het conflict met Donald Trump vandaag verder op door de Amerikaanse president te beschuldigen van het verspreiden van onwaarheden. Het sociale netwerk verwijst daarbij naar tweets van Trump over zijn eerste minister van Defensie James Mattis. Het is het zoveelste conflict in amper twee weken tussen de Amerikaanse president en zijn favoriete sociale netwerk.

Trump liet zich gisteren via Twitter negatief uit over Mattis en noemde hem ‘de meest overschatte generaal’ ter wereld. ,,Ik vroeg om zijn ontslag en voelde me er geweldig bij”, aldus de Amerikaanse president, die verder nog wat van leer trok tegen zijn voormalige minister en schreef dat hij Mattis zelf de bijnaam ‘Mad Dog’ gaf, omdat hij niet tevreden was met zijn andere bijnaam ‘Chaos’. De tweets zijn ongetwijfeld een reactie op Mattis’ open brief in literair-cultureel tijdschrift The Atlantic, waarin hij Trump ‘een gevaar voor de grondwet‘ noemt.

In een eigen nieuwsbericht wijst Twitter er echter op dat Mattis in werkelijkheid zelf ontslag heeft genomen en dat hij zijn bijnaam al lang had voor Trump president werd. Twitter publiceerde later een ‘Event’, een samenvatting van een nieuwsbericht die gebruikers te zien krijgen wanneer ze op de zoekknop drukken. Verder werd het overzicht ook verspreid via het ‘Wat er gebeurt’-kadertje op de website van Twitter. In een Event geeft Twitter een overzicht van de betrokken tweets en eigen achtergrondinformatie die wordt ondersteund door tweets van onder andere journalisten en nieuwsorganisaties.

Volledig scherm Twitter publiceerde een Event, waarin het wijst op de leugens van Trump en de feiten op een rijtje zet. © AFP

Het is niet de eerste keer dat Twitter de Amerikaanse president op die manier terechtwijst. In maart 2019 stelde het platform dat Trump een medeoprichter van Greenpeace verkeerd had geïdentificeerd en april 2020 wees Twitter erop dat de president ten onrechte had beweerd dat hij de staten kan dwingen om hun economie opnieuw op te starten tijdens de Covid-19-pandemie.

De voorbije weken liepen de gemoederen tussen Trump en Twitter hoog op, nadat Twitter een tweet van de president had voorzien van een factcheck en een andere tweet markeerde omdat die zou aanzetten tot geweld. De president tekende vervolgens een decreet dat het makkelijker moet maken om sociale media aan te klagen.

Waarom nu?

Waarom Twitter de berichten van Trump over James Mattis aangrijpt om de president aan te pakken voor de verspreiding van leugens, is niet duidelijk. Volgens de BBC vermaakt Jack Dorsey, de ceo van Twitter, zich mogelijk om wat er momenteel bij Facebook aan de hand is. Daar besliste ceo Mark Zuckerberg immers om het voorbeeld van Twitter niet te volgen en de berichten van de president niet te factchecken. Verscheidene Facebookmedewerkers uitten vervolgens openlijk hun ongenoegen over die beslissing.

Meer dan 30 medewerkers van Facebook publiceerden vandaag zelfs een open brief waarin ze Zuckerberg beschuldigen van verraad van de idealen van Facebook. Nu alle negatieve aandacht momenteel naar een van de grootste concurrenten van Twitter gaat, voelt Dorsey zich mogelijk gesterkt in zijn vete met Trump.