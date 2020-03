Twitter geeft eerste label voor 'gemanipuleerde media' aan retweet van Trump

Twitter heeft voor de eerste keer ooit een tweet gelabeld als gemanipuleerde content. Het label was voor een misleidende video waarin Democraat Joe Biden te zien was. In die video leek het alsof Trumps tegenkandidaat Biden opriep om de president te herverkiezen, maar een belangrijk stuk van de boodschap was uit de clip geknipt.

De video die Trump maar liefst twee keer deelde met zijn 73 miljoen volgers kwam oorspronkelijk van de directeur sociale media van het Witte Huis, Dan Scavino. Gebruikers die de tweet nu tegenkomen, krijgen van Twitter een melding dat het gaat om “aanzienlijk gewijzigde of gefabriceerde media”.

In de video lijkt Biden tijdens een campagnetoespraak te zeggen: ,,We kunnen Trump alleen maar herverkiezen.” Maar eigenlijk was zijn volledige zin: ,,We kunnen Trump alleen maar herverkiezen als we elkaar blijven aanvallen. Dit moet een positieve campagne zijn.” Nadat Scavino de beelden plaatste, deelde president Trump de tweet met bijschrift: ,,Ik ga akkoord met Joe!”

Nieuwe regels

Het is de eerste keer dat Twitter gebruik maakt van zo'n tag om gebruikers te waarschuwen. In februari kondigde het bedrijf aan dat het misleidend nepnieuws zou verbannen van het platform. Toen liet het weten dat het valse afbeeldingen, video’s en andere media die grote veiligheidsrisico’s vormen zou verwijderen of van een label zou voorzien.