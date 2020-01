Twitter geeft gebruikers optie om geen antwoorden te krijgen op tweets

De functie krijgt vier opties, schrijft The Verge op basis van een evenement van Twitter op CES. Statement is daarbij de optie om geen antwoorden te ontvangen en Global is de huidige instelling waarbij iedereen kan antwoorden. Een test met de functie begint binnen een paar maanden, een wereldwijde release volgt later dit jaar. De opties zullen te vinden zijn in het venster om een tweet samen te stellen.