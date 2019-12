Twitter waarschuwt gebruikers voor veiligheidslek

Ook Apple wil satellie­ten gebruiken voor internet­ver­bin­ding

20 december Apple wil dat iPhones, iPads en andere apparaten over een paar jaar rechtstreeks via speciale satellieten verbinding kunnen maken met internet. Binnen vijf jaar zou het netwerk klaar moeten zijn. Het is niet duidelijk of Apple zelf ook satellieten wil ontwikkelen, of dat het bedrijf zich richt op technologie om gebruik te maken van de satellieten van anderen.