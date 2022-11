Twitterbaas Elon Musk is naar eigen zeggen overwerkt: ‘Hoe ik mezelf martel is next level’

Elon Musk is naar eigen zeggen overwerkt. De miljardair en baas van onder andere autofabrikant Tesla en socialmediabedrijf Twitter gaf in een vraaggesprek tijdens een bedrijfstop in de marge van de G20-top op Bali aan ‘te veel werk’ op zijn bord te hebben liggen.

,,Ik werk het absolute maximum dat ik kan werken. Van ‘s morgens tot ‘s avonds, zeven dagen per week”, aldus Musk. De miljardair was niet lijfelijk aanwezig bij de B20-zakenconferentie in Indonesië, omdat hij zich deze week voor de rechter in de Verenigde Staten moet verantwoorden voor een miljardenbonus die hij als baas van Tesla krijgt.

Musk is sinds kort de baas van Twitter. Zijn unieke manier van leidinggeven kostte circa de helft van het personeel van het techbedrijf al zijn baan, al is hij wel teruggekomen op een aantal van die ontslagen. Ook ging er een streep door het thuiswerkbeleid van Twitter. ,,Werken op afstand is niet meer toegestaan, behalve in speciale omstandigheden. Managers sturen de uitzonderingenlijst naar mij ter beoordeling en goedkeuring”, schreef Musk in een e-mail aan zijn medewerkers.

Slapen op de fabrieksvloer

Het is niet voor het eerst dat de ondernemer zich verzet tegen werken op afstand. Personeel van Tesla kreeg te horen dat ze eerder ‘moesten doen alsof ze elders werkten’ als ze thuis wilden werken. Van Musk zelf is ook bekend dat hij op het werk slaapt, of zelfs op de fabrieksvloer.

Hoeveel Musk werkt was het meest terugkerende thema van het soms verstilde gesprek van maandag op de B20, een bedrijfstop in de marge van de G20-top op het Indonesische eiland Bali. Hij sprak, gekleed in een hem door de organisatoren toegezonden Indonesisch batik-shirt, via een videoverbinding met verduisterde achtergrond en gebrekkige verlichting. Musk zei dat de stroom was uitgevallen op zijn locatie. Naast Twitter leidt hij Tesla en SpaceX. Ook richtte hij tunnelbedrijf The Boring Company op en techbedrijf Neuralink. ,,Hoe ik mezelf martel is next level, eerlijk gezegd”, zei de ondernemer.

Experimenteren

Musk liet eerder weten de komende tijd flink te gaan experimenteren met Twitter. ‘Twitter zal veel domme dingen doen de komende maanden’, twitterde de ceo. ‘We houden wat werkt en veranderen wat niet werkt’. De aanmeldingen voor Twitter Blue, de nieuwe premiumservice die een blauw verificatievinkje biedt voor 8 euro per maand werden kort nadat de dienst was ingevoerd weer tijdelijk stilgelegd. Dit nadat Twitter overspoeld werd door een golf aan nepaccounts die door het medium zelf waren goedgekeurd.

De Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission (FTC) gaf Twitter donderdag een zeldzame waarschuwing nadat verschillende belangrijke medewerkers opstapten in wat door buitenlandse media werd omschreven als een ‘chaotische dag’. Musk zou medewerkers van Twitter die dag hebben gewaarschuwd voor een mogelijk faillissement. Als het bedrijf niet voldoende geld weet op te brengen met het nieuwe betaalde blauwe vinkje ‘overleeft Twitter mogelijk de volgende economische neergang niet’, zei hij.