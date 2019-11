Uber moet misschien vertrekken uit Londen na intrekken licentie

Taxidienst Uber verliest vanaf middernacht zijn licentie in Londen, een van zijn belangrijkste markten in de wereld. De huidige vergunning loopt dan af en zal niet worden verlengd, zegt toezichthouder Transport for London. Uber gaat in beroep.

Uber en Transport for London liggen al jaren met elkaar overhoop. De taxidienst verloor in 2017 zijn recht om in Londen te rijden, omdat Uber de veiligheidsregels niet zou naleven en omdat Uber actief controleurs zou tegenwerken. Uber ging in beroep en voerde veranderingen door. Vorig jaar kreeg Uber van de rechter een voorwaardelijke vergunning van vijftien maanden. Die werd in september met twee maanden verlengd, maar loopt over enkele uren dus af.

Volgens Transport for London zet Uber de veiligheid van passagiers op het spel omdat het toelaat dat onverzekerde chauffeurs zonder vergunning kunnen blijven rondrijden. Die chauffeurs kunnen hun foto’s via een omweg uploaden naar het account van officiële chauffeurs, en zo onder valse voorwendselen passagiers oppikken. Dat is in Londen al 14.000 keer gebeurd en dat is onaanvaardbaar, aldus de regulator.

Uber krijgt wel 21 dagen de tijd om in beroep te gaan, en kan tijdens de beroepsprocedure blijven opereren in de stad. Het bedrijf zegt ‘robuuste veiligheidssystemen te hanteren’ en zal sowieso in beroep gaan.

Grootste Europese markt