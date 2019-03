Uber niet strafrechtelijk vervolgd voor dodelijk ongeval met zelfrijdende auto

Het ongeluk vorig jaar in maart in Tempe was voor zover bekend de eerste keer dat een voetganger om het leven kwam door een zelfrijdende auto. De aanrijding was door een dashcam gefilmd.

Waarom de aanklagers geen mogelijkheid zien tot strafrechtelijke vervolging is niet bekendgemaakt. Ze willen wel nog aanvullend onderzoek uitvoeren naar de bestuurster die als back-up in de auto zat. Haar hangt mogelijk wel vervolging boven het hoofd op verdenking van dood door schuld. Op haar mobieltje werd op de avond van de aanrijding 42 minuten lang The Voice afgespeeld, eindigend om 21.59 uur, ‘het berekende tijdstip van de botsing’. De politie stelde destijds dat de chauffeur de aanrijding zeker had kunnen voorkomen. Als zij had opgelet, dan had zij de besturing van haar zelfrijdende auto kunnen overnemen.