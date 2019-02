Uber wint proces van Londense taxichauffeurs en behoudt vergunning

Schermte­kort op je laptop? Met deze draagbare schermen krijg je meer beeld

23 februari Het klinkt ideaal: een laptop van net een kilogram in je tas en overal aan de slag. Een kwestie van openklappen en je kunt werken of je met iets minder serieus bezighouden. Dat concept heeft echter een nadeel, want je moet het op je laptop stellen met maar één scherm: het ingebouwde scherm. Wil je er eentje extra? Dan kan je een draagbaar scherm kopen. Tweakers bekeek drie exemplaren, die je gewoon via usb kan aansluiten op je laptop. Welke is de beste?