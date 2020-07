‘Uit data bleek dat Nederlandse zorgbedrijven en directeuren multimiljonair werden’

Door onderzoek te doen toonde Jerry Vermanen aan dat Nederland zware wapens leverde bij de oorlog in Jemen én won hij samen met zijn team de journalistieke prijs De Tegel in de categorie online voor zijn onderzoeksproject Zorgcowboys . In een nieuwe aflevering van de podcast Toekomst van de Media vertelt Vermanen wat hem drijft en hoe hij te werk gaat.

In juni won Pointer (KRO-NCRV), waar Vermanen werkzaam is, samen met Reporter Radio en onderzoeksbureau Follow the Money de publieksprijs van De Tegel voor het dossier over zorgfraude in Nederland. Wat begon met een simpele spreadsheet gevuld met de openbare jaarrekeningen van zorgbedrijven, resulteerde in een reeks ontluisterende onthullingen.

Meerdere zorginstellingen boekten over de jaren 2017 en 2018 opmerkelijk hoge winstpercentages. Vermanen: ,,De gegevens die we gebruikten waren gewoon openbaar. We hebben een groot vangnet over Nederland gegooid en met data-analyse de boel gefilterd. Dat hebben we samen met een paar goede journalisten opgepakt. Uit data bleek dat zorgbedrijven en directeuren gewoon multimiljonair werden.”

,,Het is niet zo dat net als vroeger een journalist ergens in een parkeergarage staat en dat een man in een bruine jas een envelop met geheime informatie geeft. Dat bestaat natuurlijk nog wel in een bepaalde vorm, maar het gave aan datajournalistiek is dat iedereen kan gebruikmaken van dezelfde hooiberg. Wij zijn op zoek naar de spelden die erin zitten’’, aldus Vermanen.

Impact

Voordat Vermanen aan de slag ging bij Pointer werkte hij lange tijd als datajournalist bij NU.nl. Daar pionierde hij met datajournalistiek in Nederland. ,,En dat terwijl wiskunde een van mijn slechtste vakken was op de middelbare school,” grapt Vermanen.

,,Bij NU.nl deed ik vooral aan verslaggeving, wat ook ontzettend waardevol is. Nu doe ik mijn werk goed als we impact maken. Dat houdt in: artikelen maken of onderzoeken doen waarin we ook daadwerkelijk iets veranderen in de maatschappij. We krijgen ook de ruimte om ergens heel veel tijd in te steken.”

Vermanen ziet een belangrijke rol weggelegd voor data als middel om nieuwe verhalen te vertellen en om diepgravend onderzoek te verrichten. ,,Tegenwoordig zie je dat datajournalistiek door veel redacties als belangrijk wordt gezien. Omgaan met data is een nuttige vaardigheid die elke journalist zou kunnen beheersen. Het voegt echt iets toe aan de verslaggeving.”

Luister hieronder de Toekomst van de Media podcast. Abonneren kan via Itunes en Spotify.