Universiteit Leiden gehackt, Iraanse groep wil geld zien

Is je favoriete website offline of ligt het aan jou? Zo zoek je het uit

22 juni Als internetbankieren, sociale media, je favoriete website of de online onderdelen van je gameconsole ineens niet meer werken, rijst altijd weer die vraag: ligt het aan mij, of hebben ze een storing? Voor die situatie hebben we hier de meest effectieve stappen, die je moet zetten, zodat je zo gauw mogelijk weet of je iets kan doen en wat dan.