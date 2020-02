Universiteit Maastricht betaalde 197.000 euro aan Russische hackers: ‘Een duivels dilemma’

Nick Bos, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) heeft dat bedrag woensdagmiddag bevestigd tijdens een symposium. ,,Het was een duivels dilemma’’, aldus Bos. ,,Maar als we niet betaald hadden, had het ons weken, zo niet maanden gekost voordat we enigszins operationeel waren.’’



Het bestuur van de universiteit heeft lang getwijfeld om de cybercriminelen te betalen. Bos: ,,We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Het was een afweging tussen de ene kant het principe om criminelen niet te betalen, en aan de andere kant het belang van de continuïteit van het onderwijs, het onderzoek, onze universiteit.” Die belangen bleken uiteindelijk te zwaar te wegen.