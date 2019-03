Vader (24) verliest in Fortnite en slaat zijn baby: drie jaar cel

Prijzen­slag: mobiele data steeds goedkoper

13:45 Video kijken of muziek luisteren op de smartphone wordt steeds betaalbaarder. In navolging van T-Mobile en Tele2, verhogen ook KPN en Vodafone de hoeveelheid data in hun bundels. Een gigabyte wordt steeds goedkoper, blijkt uit onderzoek van Telecompaper naar zestig abonnementen.