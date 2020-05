Vakantiegeld binnen? Dit zijn de tofste tech-koopjes

Soundbar voor je televisie: Sonos Arc (899 euro)

We spelen een beetje vals, want de gloednieuwe soundbar van Sonos ligt eigenlijk pas begin juni in de schappen, maar is wel al te bestellen. Waarom je dat zou willen? De nieuwe Sonos Arc is een smart soundbar voor vrijwel elke vorm van entertainment die er bestaat. Doordat het apparaat is gebouwd met Dolby Atmos-techniek - die ook in bioscopen wordt gebruikt - is het geluid indrukwekkend goed. De soundbar kun je bedienen met de afstandsbediening van de tv, maar ook met je stem en de app.

De Sonos Arc is in zwart of wit verkrijgbaar en kost een flinke duit, maar dan heb je ook wat. 899 euro.

Draagbaar geheugen: SanDisk iXpand Flash Drive Go (53 euro)

Geheugen. Het is niet altijd het meest sexy onderwerp geweest voor het gemiddelde gezin, maar tegenwoordig begint Nederland steeds meer het nut in te zien van draagbaar geheugen. De tijd van USB-sticks kopen bij je lokale supermarkt is voorbij. We willen vooral kwaliteit en gemak zien.

Onze aanrader - de SanDisk iXpand Flash Drive Go - kun je gewoon aansluiten op bijvoorbeeld je iPhone om een snelle back-up te maken van vakantiefoto's en video's. Wanneer bestanden eenmaal op de iXpand-flashdrive staan, kun je de snelle USB 3.0-connector gebruiken om ze snel over te brengen naar je computer. Je kunt ook je bestanden met een wachtwoord beveiligen, op meerdere apparaten, om ze privé te houden.

Huawei P40 Pro (999 euro)

De P-serie van Huawei staat bekend om de uitmuntende camera-module die op de toestellen geplaatst worden, en met de Huawei P40 Pro is dat niet anders. In onze review zeggen we het al: Huawei heeft weer een stap vooruit kunnen zetten, waarbij de grootste verbeteringen te vinden zijn in de ultragroothoekcamera, de nachtfotografie met de primaire camera en de kleurgetrouwe foto’s die de P40 Pro produceert. Ook de frontcamera mag er wezen. Het zou ons niet verbazen als de P40 Pro, net als de P30 Pro vorig jaar, onze smartphonefotografietest zou winnen.

Asus Chromebook Flip C434 (648 euro)

De Chromebook Flip C434 een fraaie laptop met een stevige behuizing, relatief rappe hardware en voldoende accuduur. Zoals we in onze review zeggen: De C436 is een prima Chromebook, waarbij je je best zult moeten doen om de hardware op zijn knieën te krijgen. De behuizing is mooi afgewerkt en het is handig dat je de ssd eventueel kunt vervangen. Ideaal dus voor Netflix, werk en meer. We gaven ‘m zelfs onze Excellent-award.

Monitoren

AOC CQ27G2U/BK (309 euro)

Deze monitor is een verstandige keuze voor mensen die willen genieten van games in QHD. Het 27" VA-Paneel geeft beelden van uitstekende kwaliteit weer met een verversingsfrequentie van 144hz, een responsetijd van 1 ms en een soepele Freesync Premium ervaring. Zo kun je wel die potjes Call of Duty winnen. Let wel op: voor gamen in QHD met 144hz heb je wel een krachtige videokaart nodig zodat je soepel kan gamen.

Smarthome-platform Homey Pro (350 euro)

Homey is een smart home hub van Nederlandse (!) makelij voor het automatiseren en verbinden van alle apparaten in huis. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Denk aan bijvoorbeeld aan Google Nest, maar dan veel uitgebreider en volledig naar wens in te richten.

Omdat Homey nagenoeg alle belangrijke communicatieprotocollen ondersteunt, richt iedereen zijn huis volledig naar eigen smaak in. Homey ondersteunt zo’n 50.000 verschillende apparaten en werkt sinds kort ook met de spraakassistent van Amazon. Daarnaast ziet het apparaat er mooi uit. Kleine tip: lees je wel even in voor je aan de slag gaat.

Philips 276C8/00 (349 euro)

