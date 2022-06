Veel sites onbereikbaar door storing ddos-bescherming Cloudflare

We gebruiken steeds vaker kunstmati­ge intelligen­tie op school. Waarom?

Een computer die de gezichtsuitdrukking van jouw kind analyseert om te kijken of ze het naar haar zin heeft, daarna haar huiswerk controleert en haar leraar advies geeft over hoe hij beter les kan geven: het klinkt misschien als toekomstmuziek, maar het gebeurt nu al. Wat heb je aan kunstmatige intelligentie in het onderwijs, en is het een goed idee?

15 juni