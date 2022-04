Verbeter de wereld, begin met deze zeven apps

TooGoodTooGo (Android, iOS)

De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks voor 41 kilo aan eten in de kliko. Voedselverspilling doet niet alleen pijn in de portemonnee, maar ook aan de planeet. Iets meer dan acht procent van de broeikassen komt op conto van voedselverspilling. Wil je de opwarming tegengaan en een mooie deal binnenhengelen, dan kan dat met TooGoodToGo (gratis voor iOS en Android).

Deze app verzamelt zelf welke lokale aanbieders - van supermarkten tot restaurants en bakkers - voedsel dat over de houdbaarheidsdatum dreigt te gaan van de hand doen voor een zacht prijsje. Via de app kun je jouw ‘magic box’ of ‘broodbox’ reserveren om op te komen halen. Goed en goedkoop dus.

WePlog: Plandelen & Ploggen (Android, iOS)

Plastic soep voorkomen doe je niet pas in de Stille Oceaan, maar gewoon voor je eigen deur, door zwerfafval van straat of uit de struiken te plukken. Steeds meer Nederlanders grijpen de grijpstok en slaan aan het plandelen (wandelen + plastic rapen) of ploggen (de snellere hardloopvariant). Ook Belgen doen dat trouwens, en bouwden een speciale app.

WePlog is gratis voor iOS en Android en bepaalt aan de hand van GPS-data welke straten van jouw buurt, dorp of stad jij én andere gebruikers schoon hebben gemaakt. De gelopen routes veranderen van rood naar groen, een algoritme houdt de stand bij en laat straten waar te lang niet is opgeruimd weer rood kleuren. De getoonde kaart spoort natuurlijk aan om samen de eigen omgeving lekker groen te houden - letterlijk en figuurlijk.

Fork Ranger (iOS)

Hoe verminder je de CO2-uitstoot het grondigst: door één dag per week vegetarisch te eten, of door al het rundvlees te vervangen door kip? Het tweede antwoord is het juiste, leert Fork Ranger ons (gratis voor iOS, de Android-versie komt later).

Deze fraaie kruising tussen quiz, game en kookboek laat je zien dat de strijd tegen klimaatverandering in de keuken en op je bord begint. Na de interessante weetjes trakteert de app je op een lekker en klimaatvriendelijk recept.

Ecosia (Android, iOS)

Een goede reden om dat eeuwige Google in te ruilen voor Ecosia is dat deze Berlijnse zoekmachine de advertentie-inkomsten gebruikt om over de hele wereld bomen bij te planten. Na de mega-efficiëntie van kolos Google is zo zoeken best even wennen, maar de groene gedachte dat je wat duurzamer surft en de wereld wat mooier achterlaat, maakt veel goed.

Gemiddeld genomen leveren elke 45 zoekopdrachten één nieuwe boom op; inmiddels hebben alle gebruikers bij elkaar al ruim 148 miljoen bij elkaar gezocht.

My Little Plastic Footprint (Android, iOS)

De Brons- en IJzertijd liggen lang achter ons; we leven in het Plastic Tijdperk. Met desastreuze gevolgen voor het milieu én de mens. Gemiddeld krijgen we per week gemiddeld vijf gram - zeg maar een bankpas - aan plastic binnen. Goede reden om op plasticdieet te gaan, en daar helpt My Little Plastic Footprint bij.

Die berekent jouw PMI (Plastic Mass Index) en komt met betere alternatieven voor o.a. tandpasta (jawel, bevat in de meeste gevallen ook plastic), ‘papieren’ bekertjes en schuursponsjes.

Peerby (Android, iOS)

De koopwoede beteugelen is niet alleen een prima idee als je op de Marie Kondo-toer gaat, maar ook voor moeder Aarde. Eigenlijk is het zonde dat je voor die éne doe-het-zelfklus een nieuw apparaat moet aanschaffen, stel je hebt even een staladder nodig of je hebt zin om te gourmetten.

Al die spullen kun je gewoon (en gratis) lenen van een aardige buur. Via het Peerby-platform blijkt dat consuminderen de sociale cohesie juist te vergroten.

Alba (iOS)

De Greta’s en Gerrits van de toekomst kweek je met een goede game. Zo’n game is Alba (gratis te spelen via Apple Arcade, maar ook te koop voor alle spelcomputers en pc). Daarin kruip je in de huid van een ondernemend meisje dat op vakantie het mediterrane eiland van opa en oma verkent. Een paradijs is het niet helemaal, want het natuurreservaat dreigt in de klauwen van een poenerige projectontwikkelaar en een corrupte burgemeester te vallen.

Alba trekt in dit zoete, dromerige openwereldje ten strijde tegen het onrecht en helpt de dieren. Het leuke is dat je behalve de ecologische boodschap nog andere dingen leert. Al spelend leer je ook echt vogels te herkennen, en aan het eind identificeer je moeiteloos of je een Steltkluut, een Kuifmees of een Kuifaalscholver ziet of hoort.

