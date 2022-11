‘Verdwenen’ Alibaba-oprichter Jack Ma geniet nu van het leven in Tokio

Jack Ma, ooit de rijkste man van China, blijkt al zes maanden in Tokio te wonen. Ma verdween twee jaar geleden grotendeels uit het openbare leven in China nadat hij kritiek had geuit op het Chinese regime en de staatsbanken betichtte van een ‘pandjesbaasmentaliteit’.

De oprichter van Alibaba blijkt nu met zijn gezin in de Japanse hoofdstad te wonen, aldus de Financial Times. De Britse krant meldt op basis van ingewijden dat Ma de afgelopen zes maanden veel tijd heeft doorgebracht met zijn familie in Tokio en andere delen van Japan. Ook zou hij de Verenigde Staten en Israël hebben bezocht.

De miljardair houdt zich gedeisd sinds het harde optreden door Beijing. Chinese toezichthouders hielden eerder de beursgang van Ma’s Ant Group tegen, het financiële dochterbedrijf van Alibaba. Ook werden recordboetes opgelegd aan het webwinkelconcern. De ondernemer zou in Tokio een ‘enthousiaste verzamelaar van kunst’ zijn, aldus lokale kopstukken uit de Japanse kunstwereld die door het financiële dagblad werden geïnterviewd. Sommige van zijn vrienden hebben ook gezegd dat hij ‘om de tijd te doden met waterverf schildert’. De charismatische ondernemer zou ook privéclubs en skioorden bezoeken.

Over de verdwijning van Jack Ma in China wordt al sinds eind 2020 gespeculeerd. Sinds zijn kritiek op de Chinese leiding hebben de twee bedrijven die hij oprichtte, Ant en e-commercegroep Alibaba, te maken gehad met een reeks obstakels van de overheid. Ma was vorig jaar ook even in Nederland. Hij werd ook gezien op het Spaanse eiland Mallorca.

De afgelopen jaren heeft de Chinese regering zich gericht op vermeende concurrentiebeperkende praktijken van enkele van de grootste namen in het land. Beijing vindt dat grote internetbedrijven te veel gegevens controleren en te snel zijn gegroeid. In juli werd gemeld dat Ma van plan was de controle over Ant Group over te dragen om de Chinese toezichthouders tevreden te stellen en de beursgang nieuw leven in te blazen.

50 miljard

De oprichter en topman van Alibaba (de tegenhanger van Google, eBay en Amazon) had een eigen vermogen van meer dan 50 miljard euro. Zijn verhaal was een ongekende succes story: van een excentrieke docent Engels werd hij in tien jaar een economische wereldspeler en -ster. Zijn ster viel toen Ma het waagde kritiek te hebben op de Chinese president Xi Jinping. Plots was hij verdwenen. Naar verluidt voor wat ‘herscholing’, zoals ook andere Chinese zakenlieden overkwam die uit de pas gingen lopen. In enkele maanden tijd was zijn vermogen met de helft gekrompen.

Zelf zwijgt Ma vooralsnog.

