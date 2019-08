VI-hoofdredacteur Pieter Zwart: Voetbalprimeur is een B-merk

Ruimtero­bot Fedor zweeft nog even rond na mislukte koppeling met ISS

24 augustus Hij moest het boegbeeld worden van Russische ruimtetechnologie, maar voorlopig zweeft robot Fedor nog even in de ruimte. De Russische Sojoez-capsule die onderweg is naar het Internationale Ruimtestation ISS is er vannacht niet in geslaagd aan te koppelen.