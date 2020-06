Vier mythes over je smartphone-accu onder de loep: zo houd je ‘m echt gezond

Frustratie alom over telefoonaccu’s: ze zijn te snel leeg, de levensduur wordt steeds slechter en ze hebben andere hardnekkige problemen waardoor we niet altijd even snel onze status-updates kunnen checken. Toch zijn veel ‘trucjes’ voor een lang en gelukkig leven met batterijen veelal gebaseerd op onzin. We doken in de archieven om vier hardnekkige mythes te ontkrachten.

1. Laat de batterij helemaal leeglopen voordat je ‘m oplaadt!

Onzin. Batterijen zijn het meest ‘onder druk’ als ze helemaal vol of helemaal leeg zijn, stelt techsite Wired op basis van batterij-onderzoeker Kent Griffith van de University of Cambridge. De beste oplossing? Houd je telefoon tussen 20 en 80 procent. Op die waardes staat de batterij het minst onder druk. ,,Maar daarmee lever je 50 procent van je volledige telefooncapaciteit in‘’, zegt Griffith. Misschien toch niet zo’n goed idee en de winst is minimaal.

2. Is je telefoon 100 procent opgeladen en laat je ‘m aan de lader? Dat is schadelijk voor je accu!

Deels waar. Mede door de hierboven genoemde mythe. Je telefoon is slim genoeg om geen stroom meer door te laten als de accu vol zit, dus er is geen kans op gevaar door ‘overladen’, maar een volledig volle batterij staat wel meer onder druk. Toch zijn de batterijen zodanig verbeterd dat het hier ook stiekem niet heel veel uitmaakt. Geen zorgen dus.



3. Haal je oplader uit de muur, anders verspil je energie

Onzin. De telefoonlader is slechts een draadje. Een ‘dom apparaat’. Wat wel waar is, is dat grotere apparaten (en ook laptopladers) energie verbruiken als ze uitstaan. Een tv-stroomkabel bijvoorbeeld verbruikt een minuscuul beetje energie om de televisie ‘voor te bereiden’ op het opstarten. Dit was vroeger zo’n tien procent van de energierekening, zegt Griffith, maar tegenwoordig is het bijna niet meer op de nota terug te zien.



Bonusfeitje: het is niet schadelijk om je apparaten op te laden via de usb-aansluiting in je laptop. Het is alleen soms iets langzamer.

4. Het gebruik van onofficiële laders kan geen kwaad

Een beetje open deur, maar onwaar. Onofficiële, vaak goedkopere, kabels hebben vaak minder goede veiligheidsfuncties als de officiële kabels van bijvoorbeeld Apple, en dat kan schadelijk zijn voor je telefoon. ,,Onofficiële telefoonladers die je uit het buitenland haalt, zijn maar al te vaak slecht ontworpen en daarmee onveilig”, zegt Friso Weijers van Hardware Info. ,,Ze hoeven zich immers niet te houden aan strenge Europese veiligheidsnormen”.