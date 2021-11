Vijf dingen die opvallen aan de nieuwe AirPods 3

Apple heeft eindelijk zijn AirPods-dopjes van een flinke upgrade voorzien, wat goed nieuws is voor iedereen die de rubberen tipjes van de AirPods Pro haat. We zetten vijf dingen op een rij die opvielen bij onze test van de doppen.

Met de nieuwe AirPods heeft Apple duidelijk leentjebuur gespeeld bij zijn eerdere AirPods Pro. De doppen hebben een compleet nieuw ontwerp met dunnere steeltjes, waardoor het minder lijkt alsof je twee elektrische tandenborstelkopjes in je oren hebt zitten. Wij hebben de doppen afgelopen week uitgebreid geprobeerd om een beter idee te krijgen van alle veranderingen.

1. Geen rubberen oortipjes zoals bij de AirPods Pro

Misschien wel het grootste verschil met de AirPods Pro: de nieuwe AirPods 3 hebben geen rubberen oortipjes die je diep in je gehoorkanaal moet stoppen. Dat is voor in-ear-haters goed nieuws, want je hoeft niet langer rubberen dopjes diep in je oren te steken om het betere oordoppengeluid van de techgigant te beleven.

Daar staat tegenover dat de AirPods 3 ook geen gebruik kunnen maken van ruisonderdrukking. De enige manier om je omgeving weg te stemmen is door je muziek extra hard te zetten, wat niet altijd een even goed idee is.

2. Ze klinken beter dan de AirPods 2, nét iets minder dan de Pro

De geluidskwaliteit van de AirPods 3 ligt duidelijk boven die van de AirPods 2. De bas is dieper, het gehele geluidsveld voelt ruimer en we hadden het idee alles beter te horen omdat de oren beter werden afgesloten door de dopjes.

Ze komen zelfs in de buurt van de AirPods Pro, al vonden we dat model nog net iets beter. Dat komt grotendeels door de ruisonderdrukking, die zorgt voor een neutralere luisteromgeving.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Geen aanraak- maar knijpbediening

Het is geen nieuws voor AirPods Pro-bezitters, maar wel voor iedereen die hiervoor de AirPods 1 of 2 had: de nieuwe AirPods 3 hebben niet langer aanraakbediening, waarbij je op het steeltje tikt om je muziek te bedienen.

In plaats daarvan heeft Apple gekozen voor knijpbediening. In onze beleving werkt dat preciezer, omdat het oude systeem niet altijd even accuraat was. Maar je moet je vingers nu wel in een wat specifiekere hoek draaien om bijvoorbeeld een track te pauzeren.

4. Ze blijven beter zitten dan de AirPods 2

Als we één klacht vaak horen bij de AirPods 2, dan is het dat ze snel uit je oren vallen. Iets wat bij onze tests van de AirPods 3 een stuk minder snel gebeurt. We moeten heel hard op en neer springen om ze uit onze oren te krijgen, en zelfs dat moeten we vaak achter elkaar doen.

Het is wel de vraag of de nieuwe pasvorm bij iedereen beter blijft hangen, omdat niemands oren hetzelfde zijn. Bij ons zijn de AirPods 3 in ieder geval een vooruitgang.

5. De beloofde zes uur accuduur wordt (voor nu) waargemaakt

Apple belooft bij de AirPods 3 een accuduur van maar liefst 6 uur, wat ook anderhalf uur langer is dan bij de AirPods Pro. Bij onze praktijktests wordt dat grotendeels waargemaakt. We konden zo een werkdag grotendeels naar muziek blijven luisteren, met tussendoor hier en daar een vergadering of een lunch.

Het is wel nog de vraag hoe lang die batterijduur zo hoog blijft, want op termijn raakt de accu verweerd. Die kun je dan bij Apple laten vervangen, mits je extra geld wil betalen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.