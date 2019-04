Voedselintolerantie? Even blazen en je weet het

Bang dat je iets hebt gegeten waarvoor je voedselintolerantie hebt? Even de FoodMarble Aire uit je zak halen, erop blazen en je weet het. De kleine sensoren in de ademmeter - iets groter dan een doosje lucifers - meten het waterstofgehalte. Waterstof is een bijproduct van slecht verteerbare voedselstoffen in de dikke darm. Tot voor kort waren dit soort testen alleen in het ziekenhuis beschikbaar, maar nu popt de uitslag zonder tussenkomst van een arts op je eigen telefoon op.



En er komen er meer. De Lumen bijvoorbeeld is een ketonenmeter die na een paar keer blazen meedeelt hoe je vetverbranding ervoor staat. Ketonen ontstaan als je lichaam even geen energie uit suiker kan halen en daarom overstapt op de verbranding van vet. Gebruik je de Lumen na een uurtje sporten, dan zie je dus meteen of je overtollig vetweefsel afbreekt.