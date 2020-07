Volgende week vertrekken maar liefst drie ruimtemissies naar Mars

Veel aandacht gaat naar de Chinese missie waaraan vooral veel politiek geoprestige vastzit. De lancering is op of rond 23 juli met een Lange Mars 5b-raket, speciaal voor extra zware vrachten. De Chinese draagraket stuurt het ruimtevaartuig Tianwen-1 (vrij vertaald: Hemelse Vragen) naar Mars om daar te landen en data te verzamelen, aldus de Chinese Nationale Ruimtevaart Bestuursorganisatie.

Met hun ambitieuze missie hopen de Chinezen de wereld hun ruimte-knowhow te demonstreren. Begin 2019 zette China een maanvoertuig (rover) op de achterkant van de maan. Over een jaar of tien moeten ook taikonauten, de Chinese naam voor astronauten, daar rondstappen. Het land werkt ondertussen hard aan een eigen ruimtelab dat over twee jaar in een baan om de aarde zou moeten draaien.



Sinds 2003, toen men voor het eerst een bemande vlucht lanceerde, zijn grote stappen gezet. Maar de laatste poging van China om een Mars-missie (in samenwerking met Rusland) uit te voeren, mislukte in 2011. De nauwe militaire banden van het Chinese ruimtevaartprogramma en de geheimhouding daaromheen hebben de mogelijkheden voor samenwerking met Amerikanen en Europeanen beperkt.

Dit is de Perseverance. de nieuwe Marswagen van de NASA:

Race

De Chinese missie naar Mars is voor China zeker een prestigerace met de Amerikanen die wel al heel ver voorlopen. De eerste geslaagde missie naar Mars werd door Nasa uitgevoerd met de onbemande Mariner 4 een ruimtevaartuig met een spanwijdte van nog geen zeven meter. In november 1964 werd het gelanceerd en acht maanden later scheerde het langs Mars. Daarna volgt een lange lijst Amerikaanse successen. In 2008 onderzocht de Amerikaanse ruimtesonde Phoenix ijsmonsters van de planeet. Ook is mogelijk stromend water ontdekt tijdens de warmste maanden op Mars.



De Amerikanen sturen deze keer een zeswielige ‘rover’ ter grootte van een auto met de naam Perseverance (Volharding). Het voertuig met zeven wetenschappelijke instrumenten aan boord, 23 camera's en twee microfoons, heet het neusje van de ruimtezalm en gaat onder meer steenmonsters verzamelen die naar de aarde kunnen worden teruggestuurd. De Amerikanen lanceren tussen 30 juli en 15 augustus. Tot dusver hebben alleen de Verenigde Staten al acht keer met succes een ruimtevaartuig op Mars heeft gezet. Daar opereren twee Nasa-landers, InSight en Curiosity. Zes andere ruimtevaartuigen verkennen de planeet vanuit de ruimte: drie Amerikaanse, twee Europese en één uit India.

Volledig scherm De Arabische Mars-missie wordt gevolgd vanuit het Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) in Dubai. © AFP

De derde Marsmissie heet Amal (‘Hoop’ in het Arabisch) en is gefinancierd door de Verenigde Arabische Emiraten in samenwerking met de Boulder University in Colorado. Japan lanceert Amal op maandag. Het wordt de eerste interplanetaire missie van de Arabische wereld.

Kortere reistijd

De reden dat deze weken liefst drie Mars-expedities starten is de gunstige stand van de planeet waardoor reistijd en brandstofverbruik worden geminimaliseerd. Zo’n venster om te lanceren doet zich eens in de 26 maanden voor. Ook Europa en Rusland hadden missies gepland maar die moesten worden uitgesteld door het coronavirus.

Elk ruimtevaartuig zal meer dan 480 miljoen kilometer afleggen voordat het in februari 2021 Mars bereikt. Wetenschappers willen vooral weten hoe Mars er miljarden jaren geleden uitzag, toen het waterbronnen had en mogelijk kleine onbekende levensvormen kende voordat het veranderde in de bevroren wereld die het nu is.

Dit is hoe het op Mars klinkt: