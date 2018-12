Voor dit uitstekende 4K-beeldscherm betaal je maar 300 euro

In het kort over de Philips 276E8VJSB + Uitstekende helderheid

+ Zeer laag energieverbruik

+ De prijs!



- Hoge responstijd

- Minimale helderheid aan de hoge kant

LG weet sinds een paar jaar een monitor voor dit prijspunt in de markt te zetten, en beide producten van de fabrikant bieden erg veel waar voor hun geld - maar het zijn wel duidelijk modellen met een paar compromissen.

De Philips 276E8VJSB is best een fraaie verschijning. Er is een zogeheten randloos paneel toegepast, waarbij aan weerszijden en de bovenrand amper sprake is van een zichtbare bezel, of schermranden; aan de onderrand is die er wel, want daar maakt de aansturing van het scherm verbinding met het paneel. Uiteraard reikt het beeld niet tot de absolute randen van het scherm, er is links, rechts en boven altijd sprake van een smalle strook die niet oplicht. Door dit design heeft de 276E8, zoals we hem maar even kortweg zullen noemen, in elk geval één streepje voor op de concurrentie uit Korea.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Volledig scherm HWI © HWI

Perfectie?

Eerlijk is eerlijk, ook deze Philips is niet perfect. Zo missen we een in hoogte verstelbare voet en de aansluitingen steken wat onelegant recht naar achteren. De basis zit erop qua aansluitingen, maar zaken als een usb-hub hoef je niet te verwachten.

Echter, wanneer we dit exemplaar nader gaan bekijken, kunnen we niet anders dan onder de indruk zijn. Het gekozen paneel is een modern exemplaar, zonder dikke randen, en voorzien van een uitstekend backlight. De voet is van metaal en lekker stevig, er is duidelijk niet bezuinigd op de constructie (alleen dus op de ergonomie). De testresultaten zijn bijna over de hele linie van topniveau - niet alleen voor de prijs, maar voor het hele segment van 27-inch 4K-monitoren. En dat is een indrukwekkende prestatie. Onze voornaamste kritiekpunten: zelfs bij minimale helderheid is het scherm nog best fel, en de responstijden zijn niet bijzonder goed.

De kleurweergave van de Philips 276E8VJSB is extreem goed. Kleurtemperatuur, kleurafwijking, verzadiging, grijswaarden, gamma: op elk punt kan dit scherm concurreren met veel duurdere modellen. Het is te hopen dat Philips ook aan grote vraag kan voldoen, en dan niet zijn toevlucht hoeft te nemen tot een minder goed paneel van een andere bron. Zoals wij het getest hebben is het niet alleen voor dit prijspunt, maar ook daarboven, een absolute aanrader.

Dit product is onafhankelijk getest door Hardware.Info. De uitgebreide recensie lezen met testresultaten? Dat kan hier.