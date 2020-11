Voor elk budget: dit zijn de beste elektrische tandenborstels

Oral-B Pro 2 2900 (60 euro)

Het topmerk onder de elektrische tandenborstels is niet van een elektronicabedrijf, maar van de Amerikaanse consumptiegoederenreus Procter & Gamble. De merknaam is intussen bijna synoniem geworden voor elektrische tandenborstels. De evergreen in het aanbod is de Pro 2 2900. Die heeft onder meer koppen die zowel pulseren als roteren/oscilleren (40.000 pulsaties en 8.800 rotaties per minuut). Dat eerste is doeltreffend voor het verwijderen van tandplak, het tweede zorgt voor zijdelingse bewegingen zodat de koppen beter tussen de tanden kunnen poetsen. Daarnaast werkt het toestel met instelbare snelheden en kan het 50 minuten mee op één opgeladen batterij. Dat betekent dat je het apparaat pas na ongeveer twintig poetsbeurten weer terug in de houder hoeft te zetten.

Oral-B iO 8n (229 euro)

Ja, hij is duur, maar het poetsen met de Oral-B iO 8n voelt alsof je een science fiction-film bent ingestapt. Het geluid is anders, en het mondgevoel al helemaal, maar schoon: dat ben je. De nieuwe iO 8n wordt geleverd met een futuristische oplaad-etui, een magnetische oplader en werkt uiteraard samen met een app. Daarnaast heeft het apparaat een scherm dat je helpt bij de dagelijkse poetsbeurten, inclusief feedback. Vanwege de prijs is hij niet voor iedereen, maar hij levert wel een ongekende poetservaring. Nadeel was wel dat de app af en toe slecht werkte bij onze testbeurten en het is gewoon een duur apparaat.

Philips Sonicare DiamondClean (195 euro)

De Sonicare-reeks van Philips pakt het anders aan. Je krijgt supersnelle pulsaties tijdens het tandenpoetsen (31.000 oscillaties per minuut), wat efficiënt(er) zou zijn bij de verwijdering van tandplak. Interessant is ook dat het een ‘smart’ tandenborstel is. Er hoort dus een smartphone-app bij, die je tand per tand bij de les houdt en er dankzij sensortechnologie voor zorgt dat je de hoekjes niet vergeet. Voor die nieuwigheid betaal je wel meteen een stuk meer dan gemiddeld.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush (40 euro)

In vergelijking met de beginjaren zijn elektrische tandenborstels nu niet zo duur meer. Het Chinese merk Xiaomi - bij ons toch voornamelijk bekend van de smartphones - blijft met een prijs van 40 euro goedkoper dan gemiddeld. De Mi Electric Toothbrush werkt met pulserende of sonische bewegingen (31.000 borstelpulsaties per minuut). Verder is dit natuurlijk een heel basic model, maar dat is logisch voor zo'n prijs.

Silk’n SonicSmile Deluxe (78 euro)

De Silk’n SonicSmile Deluxe is op zich geen vernieuwend product, maar we vermelden hem toch vanwege de aparte invalshoek. Silk’n is namelijk een beautymerk, dat vooral producten op de markt wil brengen die door schoonheidsspecialisten worden aangeraden. De SonicSmile Deluxe heeft onder meer een ‘study’-modus, waarmee nieuwelingen gewend kunnen raken aan het gebruik van sonisch tandenpoetsen dus aan die supersnelle pulsaties. In het bovenste en onderste gedeelte van de borstelkop bevinden zich iets langere borstelharen die ook een veegbeweging uitvoeren.

