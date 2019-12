Voortaan kan je samen Fortnite spelen op dezelfde bank dankzij splitscreen-optie

Epic heeft de functie vroegtijdig uitgebracht en wil van spelers weten hoe die werkt. Het is mogelijk om in splitscreen de zogenoemde Duos- en Squads-modi te spelen, zegt Epic. Normaal moeten spelers online met elkaar verbinden. Nu is het slechts een kwestie van een extra controller aansluiten.



Het komt niet vaak voor dat games met een update een splitscreenmodus gaan ondersteunen. In de update zitten ook enkele andere wijzigingen. Zo kunnen spelers op een mobiel apparaat zien wat er in de zogenoemde Item Shop staat en is er een visuele indicatie van hoeveel munitie een speler nog over heeft op beeld te zien. Vroeger kwam een splitscreenmodus veel vaker voor, omdat online gamen toen nog in opkomst was. Tegenwoordig is het veelal uit de gameindustrie verdwenen.



De update voor Fortnite is sinds vandaag beschikbaar. Zaterdag is er een evenement in Fortnite, waarbij regisseur J.J. Abrams nog niet eerder vertoonde beelden laat zien van de aankomende Star Wars-film The Rise of Skywalker. De Star Wars-film gaat volgende week in première.