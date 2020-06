VS beschuldigen Assange van banden met hackerscollectieven Anonymous en LulzSec

Ineens een ‘corona-app’ op je telefoon na een update? Zo zit het écht

24 juni Misschien is het je al opgevallen: Apple en Google hebben een update rond corona-apps doorgevoerd. Iedereen die het besturingssysteem van zijn of haar iPhone of Android-toestel bijwerkt, ziet nu in de instellingen de optie ‘blootstelling aan Covid-19' staan. Over de update is de afgelopen dagen enige ophef ontstaan, want worden we met deze nieuwe software nu meteen gevolgd?