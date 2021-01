Waarde bitcoin duikt omlaag na recordstijging

Dit zijn de best bekeken youtubevideo’s van het jaar

18 december Jochem Myjer heeft met ‘De Bonaire-meneer’ de meest bekeken youtubevideo van 2020 in Nederland op zijn naam staan. Hij staat daarmee op nummer 1 in de Top 10 Trending Video’s van 2020. NikkieTutorials, het account van visagiste Nikkie de Jager, staat op de tweede plek met haar ‘I’m coming out’ video. Op de derde plaats is doe-het-zelver Mr. Tfue geëindigd.