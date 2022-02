Waarom deze laptop van 500 euro onze budgetaanrader is

Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops in drie verschillende prijssegmenten. Vandaag werpen we een blik op laptops van hooguit 500 euro, waarbij we één duidelijke favoriet hebben.

Veel minder dan 500 euro moet je niet willen uitgeven aan een basale Windows-laptop. Ook voor een paar honderd euro kun je al wel een complete computer kopen, maar die is dan maar al te vaak voorzien van een trage processor en een kwalitatief teleurstellend scherm met lage resolutie.



Onze aanrader in dit segment is een Lenovo IdeaPad 3. Laptops in deze serie waren afgelopen jaar regelmatig onze favoriet voor wie weinig geld wil besteden. Het model dat we dit keer aanraden heeft een iets kleiner scherm dan de vorige en heeft ook een andere processor.

Hoewel je op dit moment nog een IdeaPad 3 met vier processorkernen kunt kopen, is dit model binnenkort waarschijnlijk niet meer leverbaar. Vandaar dat we noodgedwongen uitwijken naar een laptop met een Core i3-processor met twee kernen. Overigens is die processor per kern zelfs sneller dan veel concurrenten.

Met zijn 14 inch-scherm is dit een relatief compact apparaat. De randen rondom het scherm zijn niet al te breed, wat er modern uitziet. Een gewicht van 1,38 kilogram en een dikte van net geen 2 centimeter wijzen er ook op dat het geen overdreven log of zwaar exemplaar is.

Volledig scherm Lenovo IdeaPad 3. © Tweakers

Oogt wat goedkoop

Van een afstandje zou je kunnen denken dat de behuizing deels van metaal is gemaakt, doordat Lenovo aan het gedeelte rondom het toetsenbord en de schermklep een geborsteld accent heeft toegevoegd. De hele buitenkant van het systeem is echter van plastic. Dat oogt wat goedkoop in vergelijking met duurdere laptops, met een buitenkant grotendeels of geheel van aluminium.

Het toetsenbord is voorzien van donkergrijze keycaps met de voor Lenovo kenmerkende halfronde onderkant. De toetsen staan vrij ver uit elkaar en toetsenverlichting is niet aanwezig. De touchpad is niet bedekt met een laagje glas, zoals bij duurdere laptops, en voelt daarmee wat stroever aan, maar de ingebouwde knoppen geven een prima feedback.

Webcamschuifje, maar geen vingerscanner

Boven het scherm zit een webcam met dezelfde 720p-resolutie als bij bijna alle laptops. Handig is het ingebouwde schuifje om de camera af te dekken. Helaas ontbreken opties zoals gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner. Dat laatste treffen we voor minder dan 500 euro nog weleens aan, maar ditmaal niet.

Wat aansluitingen betreft voorziet de IdeaPad 3 14ITL6 in drie USB-poorten, waarvan er een als USB-C-poort is uitgevoerd. Jammer genoeg kun je er geen beeldschermen op aansluiten of de laptop mee opladen; enkel USB-doorvoer wordt ondersteund. De laptop heeft ook een haast antieke HDMI 1.4-aansluiting, die helaas gebruikelijk is in dit segment, waardoor je 4K-schermen niet goed kunt gebruiken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beeldkwaliteit

De IdeaPad 3 14ITL6 is voorzien van een ips-scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels en een matte coating. Dat klinkt niet bijzonder, maar in dit prijssegment zijn er nog genoeg laptops met een lagere resolutie of een minder goed display. Het voornaamste voordeel van dit scherm is de hoge helderheid. De kleuren zijn niet perfect, dus voor beeldbewerking kun je beter een extern scherm aansluiten.

De ingebouwde accu is niet heel groot. Bij tests konden we 5,5 uur browsen en minder dan 3 uur lang zwaardere taken uitvoeren.

Conclusie

De Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 is een relatief compacte en niet al te zware laptop met een moderne processor, 8GB werkgeheugen en een 256GB-ssd. Natuurlijk krijg je voor dit bedrag geen heel luxe aanvoelend apparaat en ook de aansluitingsmogelijkheden hadden beter gekund. Het ingebouwde scherm is door zijn hoge helderheid goed afleesbaar, maar zoals gebruikelijk in dit prijssegment is de kleurweergave slecht. Het voornaamste minpunt van deze laptop is de korte accuduur.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: