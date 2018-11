Waarom dit apparaatje een van de populairste producten is deze Black Friday

Het is misschien wel het populairste product van deze Black Friday: de Google Home Mini. Verschillende winkels en zelfs de Albert Heijn snoepten zo’n vijftig procent van de prijs van de slimme spraakassistent, waardoor het apparaatje al snel uitverkocht was. Op de lijsten van populairste aanbiedingen prijkt de assistent van Google veelal bovenaan. Waarom is het ding zo in trek? En hoe zit het met onze privacy?

De kracht van dit apparaatje - de kleinere versie van de grote Google Home - is dat het meer een meubel is dan een gadget. Het kleine, cirkelvormige hulpje plaats je ergens in de kamer, waardoor je altijd toegang hebt tot de assistent. ,,Het is gewoon onwijs handig’’, vertelt Koen Crijns van Hardware.info. ,,Vooral voor iemand die zijn huis vol heeft staan met domotica-oplossingen, zoals lichten van Philips Hue of IKEA, of een slimme thermostaat. Even roepen om de lampen aan te doen is gewoon makkelijker dan een knop indrukken.’’

Maar ook voor de mensen zonder ‘smarthome’ heeft de Google Home Mini voordelen: ,,Mijn vriendin was ook meteen verkocht toen ik het apparaat in de keuken plaatste. Met de pannen in je hand roep je: ‘Hé Google, zet een timer voor tien minuten’ en voilà: tien minuten later weet je dat je rijst klaar is’’, zegt Crijns.

De aantrekkingskracht zit ‘m vooral in de prijs voor zo’n veelzijdig product. De Home Mini kost een kleine 60 euro - vandaag op sommige plekken bijna 30 euro - waardoor hij voor veel consumenten een impulsaankoop wordt, een hebbedingetje. ,,Bovendien is het met afstand het goedkoopste Google Home-product, ruim een factor drie goedkoper dan de ‘gewone’ Home op dit moment’’, zegt Eric van Ballegoie van Hardware.info. ,,Dit zijn serieuze kortingen. Normaal krijg je ’m echt niet voor minder dan 59 euro. Eigenlijk is er geen reden om hem niet te kopen. Er is altijd wel iets waar je hem voor kunt gebruiken. Ik heb er zes’’, zegt Crijns.

Privacy

Naast de normale functies is de Home ook letterlijk een persoonlijke assistent. Zo kan hij in de vroege ochtend je agenda voorlezen, het weerbericht oplezen, de lengte van de file naar je werk en - voor deze redacteur héél handig - de deadlines van vandaag. Daarnaast leert de Home de stemmen van je gezinsleden herkennen, zodat hij speciaal aansluit op jouw behoeften.

Maar ho. Stemmen herkennen? Hoe zit het met de privacy? Luistert het apparaat de hele tijd mee? ,,Daar zijn heel veel zorgen over geweest, maar tientallen instanties hebben die ontkracht. Het apparaat luistert alleen als je ‘Hé Google’ of ‘Oké Google’ zegt’’, aldus Crijns. Die data worden volgens Crijns wel naar de server gestuurd, maar dat is voor het ontwikkelen van betere software. De transparantie daarin ontbreekt ietwat, maar er is geen reden tot zorg. Je diepste geheimen worden niet opgenomen ,,De data zijn al duizend keer gevalideerd door verschillende instanties en elke keer ontkracht.’’