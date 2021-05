Waarom je straks bij Ziggo je eigen modem mag kiezen

De situatie was bij VodafoneZiggo jarenlang hetzelfde: nam je een abonnement bij de provider, dan werd er ook automatisch een modem meegestuurd. De standaardmodem is verbonden met de kabel die vanaf de straat je meterkast inloopt, en zendt vervolgens via ethernetkabels en wifi een internetsignaal uit.

Officieel huur je de modem bij de provider. Zeg je een abonnement op en stuur je de simpelste variant niet terug naar Ziggo, dan moet je een vergoeding van rond de 50 euro betalen.

Wifisignaal versterken

Je kon bij Ziggo alleen de modem van de provider aansluiten op de kabel in je meterkast, omdat die was geconfigureerd om op het kabelnetwerk te werken. Wie liever een eigen apparaat kocht om zijn of haar netwerk naar eigen smaak te configureren, had bij Ziggo pech. Bij KPN kan dit wel al een tijdje.

Bij onvrede over het wifisignaal van Ziggo, zijn er nog wel een paar andere opties. De provider verhuurt bijvoorbeeld speciale boosters om je signaal te versterken.

Ook kun je de modem op bridge-modus zetten, zodat je er vervolgens een zelf gekochte router mee kunt verbinden. Daarvoor moet je de klantenservice van het bedrijf wel eerst bellen. Dan is het Ziggo-modem slechts een doorgeefluik voor het internetsignaal, waarna jouw router het zware werk doet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geschillencommissie

In oktober stapte een klant van VodafoneZiggo naar de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, om af te dwingen dat hij zelf kon kiezen welke modem hij precies aansloot. Die commissie gaf hem gelijk: de provider moet voor het einde van de maand klanten in staat stellen zelf een modem te kopen en te verbinden. Dat is namelijk in lijn met Europese regelgeving.

Dat terwijl VodafoneZiggo daar tijdenlang tegen was. ,,De door Ziggo geleverde modem heeft een essentiële functie in het Ziggo-netwerk. Over de modem gaat namelijk een continue stroom van informatie die nodig is om het Ziggonetwerk te laten functioneren en onze diensten aan te kunnen bieden”, vertelde een woordvoerder van het bedrijf in 2020.

Het zat er wel al even aan te komen, schreef Tweakers al: ‘Eerder had ook de Autoriteit Consument en Markt zich uitgesproken over de vrije modemkeuze in Nederland. De ACM zei vorig jaar zomer dat Nederlandse telecomklanten ‘waarschijnlijk in 2021' al definitief gebruik zouden kunnen maken van die regel.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer kopzorgen

Vrije modemkeuze geeft klanten meer opties om eigen apparatuur te kiezen, zonder afhankelijk te zijn van de internetleverancier.

Als klanten kunnen kiezen welke modem ze gebruiken, kunnen ze ook luxere, beter werkende apparatuur aanschaffen om hun internet mee te verbeteren. Klanten bij Ziggo klagen bijvoorbeeld bij de Consumentenbond al sinds 2019, omdat het Ziggo-model problemen geeft tijdens het gamen.

Voor Ziggo brengt het echter kopzorgen met zich mee: bij de officiële modems kan de provider op afstand meekijken bij technische problemen en updates installeren, zodat problemen verholpen kunnen worden. Wie echter zelf een modem koopt, is overgeleverd aan zijn eigen kennis om storingen te verhelpen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: