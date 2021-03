Waarom telefoons inmiddels meer dan 1800 euro kosten

Vroeger was niet alles beter, maar een telefoon kostte tien jaar geleden in elk geval geen maandloon. Toch bestaan er steeds meer smartphones waar je meer dan 1500 euro voor betaalt. Hoe komt dat? En is het nog de moeite waard om die meerprijs te betalen?

Toen Apple in 2017 de iPhone X onthulde, ging er een kleine schokgolf door de consumentenmarkt. Een smartphone van meer dan 1000 euro? Wie is zo gek om dat te betalen? Veel mensen blijkbaar. Sterker: zo veel geld betalen voor een smartphone werd binnen de kortste keren ook de normaalste zaak van de wereld.

Zo kost een iPhone 12 Pro Max van 512GB meer dan 1.500 euro en betaal je maar liefst 1.800 euro voor een Samsung Galaxy Z Fold 2 van 256GB.

Volledig scherm iPhone 12 Pro Max en Samsung Galaxy Z Fold 2. © rv

Minder maar duurder

Er zijn diverse redenen voor die prijsstijging. Een van de belangrijkste is het feit dat de smartphonemarkt al jaren niet echt meer groeit. Omdat mensen hun telefoon minder snel vervangen dan vroeger moeten fabrikanten er wel meer op verdienen. Dat we de toestellen minder snel vervangen komt ook doordat ze steeds beter worden. Denk bijvoorbeeld aan het stevige Gorilla Glass in de OnePlus 8 Pro of de batterij van 5000 mAh in de Moto G8 Power.

Volledig scherm OnePlus 8 Pro en Moto G8 Power. © rv

Heb je het écht nodig?

Toch is de prijsstijging grotendeels vooral te verklaren doordat onze smartphones steeds krachtiger en veelzijdiger worden. Vroeger diende een telefoon enkel om te bellen. Nu kun je er zware games op draaien of kijk je Netflix terwijl je in de trein zit. Gevolg: er zijn technologisch vernuftige chips en sensoren nodig, en die komen met een stevig prijskaartje.

Denk bijvoorbeeld eens aan alle functies die je nu via je smartphone krijgt, waar niet zo heel lang geleden nog afzonderlijke toestellen voor verkocht werden: rekenmachine, gps, fototoestel, scanner, fax, spelconsole... Als je het zo bekijkt, is je smartphone misschien toch zijn geld waard.

En natuurlijk zijn het niet enkel wij als consumenten die veel van onze smartphones verwachten. Fabrikanten praten ons ook bepaalde behoeften aan. Zo heeft de Nokia 9 Pureview vijf camera’s aan de achterkant. De Motorola Razr kan je openklappen. Niet van levensbelang, maar toch is er een markt voor.

Goedkoop is oké

Sommige snufjes kunnen wel degelijk een meerwaarde bieden. Als jij veel foto’s neemt, dan betaal je waarschijnlijk graag wat meer voor een smartphone met een uitstekende camera. En gamers willen misschien per se een Asus RoG Strix Phone 3. Heb je geen speciale wensen en dient jouw smartphone vooral voor volstrekt normaal gebruik? Dan is de realiteit dat ook smartphones van 500 euro of zelfs minder daar perfect toe in staat zijn.

Echte aanraders qua prijs-kwaliteit zijn bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 of de OnePlus Nord. Wie liever een Apple heeft kan voor de iPhone SE gaan, een redelijk krachtig toestel dat toch dan 450 euro kost.

Volledig scherm OnePlus Nord, iPhone SE en Samsung Galaxy S20. © rv

