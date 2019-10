Walibi Holland dreigt met aangifte tegen ontdekker van datalek

Dat meldt RTL Nieuws . Ontwikkelaar Jan van Kampen tipte het pretpark in maart dit jaar over een datalek. Tegenover pretparksite Looopings verduidelijkt hij dat het gaat om computercode in de bron van de webshop, die aangeeft hoeveel entreebewijzen, kaartjes voor losse attracties en Fast Lane-tickets het pretpark heeft verkocht.



Toen hij het pretpark inlichtte over het lek, werd hem naar eigen zeggen door een IT-manager gevraagd of hij dit in het pretpark zelf wilde toelichten. Daarbij zegt hij dat hem per mail werd aangeboden om ‘een rondje park’ te doen. Van Kampen zegt dat er na dit aanbod, ondanks herhaalde pogingen geen contact meer is geweest met Walibi.



Van Kampen zegt in de afgelopen week op basis van een tip te hebben geconcludeerd dat er weer ‘iets niet klopte’. Ook bij dit lek is de kaartverkoop in te zien, ook die voor de speciale halloweendagen van het pretpark. Van Kampen claimt dit direct aan Walibi te hebben gemeld, met als mailonderwerp ‘Datalek ruilen voor kaartjes?’. In de mail vroeg hij om vier kaartjes voor het park en de spookhuizen; hij zegt dat hij niet om geld heeft gevraagd.



De ontwikkelaar zegt op 14 oktober een reactie te hebben ontvangen van Walibi Holland-directeur Mascha van Till. Daarin zou zij zeggen dat Walibi zich niet laat chanteren en dat Van Kampen geen tickets ontvangt. In die mail zou zij hebben gezegd op 14 oktober aangifte te doen.