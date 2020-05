Ward Geene durfde er als 15-jarige niet van te dromen: zijn werk maken van esports

Dat e-sports hot zijn, is geen nieuws meer. Gigantische toernooien over de hele wereld zijn binnen minuten uitverkocht, en er gaan flinke bedragen in om. Maar er zit nog een hele wereld achter e-sports, ook in Nederland. Die we graag een beetje beter willen begrijpen. Daarom vertelt Ward uitgebreid in gesprek met Jaap van Zessen en Thomas Boeschoten over de staat van e-sports, wat de grootste misvattingen zijn en welke games je moet proberen als je zelf kennis wilt maken met deze wereld.