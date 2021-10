Wat weet Google allemaal van mij en hoe kom ik daarachter?

Het is inmiddels bekend dat Google de hele dag bezig is met het verzamelen van data van gebruikers die online zijn. Daar kun je je op allerlei manieren tegen wapenen maar er zijn nog steeds heel veel mensen die denken dat het allemaal wel meevalt. Welnu, het valt niet mee. Google weet namelijk echt heel veel van je.

Hieronder een kleine greep, waarmee we niet eens alles noemen dat Google over je kan weten:

- Alles wat je hebt opgezocht met Google Search of YouTube

- Je YouTube-geschiedenis

- Het aantal Google-zoekopdrachten van afgelopen maand

- Elke website waarop je ooit hebt geklikt

- Elke site die je ooit in de adresbalk hebt ingevoerd

- Elke website die je ooit als bladwijzer hebt opgeslagen

- Elk Google Chrome-tabblad dat geopend is op al je apparaten.

- De apps die je hebt gedownload

- Je Chrome Web Store-extensies

- De instellingen van je Chrome-browser

- Mailadressen, adressen en telefoonnummers die automatisch invullen

- Alle sites waarvoor je Chrome hebt gevraagd om geen wachtwoord op te slaan

Door regelmatig je cache te legen en je privacy-instellingen streng te handhaven, weet Google al een stuk minder, maar het loont om af en toe eens even helder te krijgen wat Google allemaal bijhoudt en van je weet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Google is (best) transparant over wat het allemaal bijhoudt

Google is zelf ook niet te beroerd om al die informatie voor gebruikers inzichtelijke te maken. Zo kun je om te beginnen een persoonlijk overzicht zien via je overzichtspagina. Je ziet dan in een oogopslag hoe al je instellingen staan, welke apps en services je gebruikt van de techreus, welke abonnementen je hebt en ga zo maar door.

Als je hier vervolgens naar beneden scrolt zie je een apart vak met daarin ‘Je gegevens downloaden of verwijderen’. Via Google Takeout kun je een export maken om zo in een keer alles te downloaden wat Google over jou heeft bijgehouden. We raden dat echt aan eens te doen om geconfronteerd te worden met de hoeveelheid data die dan in een keer als waslijst inzichtelijk wordt. Je kunt ook instellen dat je er een maandelijks rapport naar je e-mail wordt gestuurd met het complete overzicht.

Adverteerders weten veel over je

Heb je geen zin om een compleet document te downloaden dan kun je ook losse zaken bekijken en aanpassen qua instellingen. Zo kun je hier alles vinden over je advertentievoorkeuren.

Adverteerders en uitgevers daarentegen gebruiken veelal Google Analytics waarmee ze kunnen zien welke pagina’s je op hun website hebt bekeken, hoe vaak je de website hebt bezocht, hoe lang je er bent geweest en ga zo maar door. Hier kun je je ook voor afmelden als u niet wilt dat dit soort gegevens wordt verzameld, Dat doe je dan via deze pagina.

Geschiedenis en machtigingen

Wil je weten wat Google over je reisgedrag weet, en waar je allemaal geweest bent, dan bezoek je de locatiegeschiedenis. Ook zijn er pagina's met zoekgeschiedenis bij Google en YouTube.

De pagina Accountactiviteit biedt een lijst van alle apps die toegang hebben tot jouw gegevens. Je kunt exact zien wat voor type toegang aan de desbetreffende app is verleend en ook meteen de toegang tot die gegevens intrekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.