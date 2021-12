We gebruiken steeds vaker QR-codes, maar hoe werken die vierkantjes eigenlijk?

Je vindt ze op posters bij evenementen, achterop flyers van supermarkten, en sinds dit jaar natuurlijk in de CoronaCheck-app: QR-codes. Waren deze witte vierkanten met zwarte stipjes vijftien jaar geleden nog bijzonder, inmiddels zijn ze overal. Maar hoe werkt een QR-code precies?

Eigenlijk is een QR-code niks anders dan een ouderwetse streepjescode. De codes werden in 1994 uitgevonden door Masahiro Hara, een ingenieur in dienst van auto-onderdelenfabrikant Denso.

Hara zocht een manier om veel informatie snel scanbaar te maken. Normale streepjescodes zijn relatief beperkt: de EAN-code die we in Nederland in de supermarkt gebruiken, bestaat uit dertien cijfers. De grootste streepjescodes kunnen zo’n honderd karakters kwijt.

Veel meer data in een QR-code

Een QR-code bestaat uit veel meer puntjes, en kan daarom veel meer opslaan. De gemiddelde QR heeft ruimte voor 7089 cijfers, of 4269 cijfers met letters.

En een ander voordeel: een QR-code kun je erg klein maken, zonder dat die onleesbaar wordt. Je bent dus niet zoveel ruimte kwijt aan een QR als aan een ouderwetse streepjescode.

Geïnspireerd door Japans bordspel

Masahiro Hara raakte geïnspireerd door het oude Japanse bordspel Go. Het bord van Go telt een groot aantal hokjes, waarop spelers om de beurt steentjes leggen.

Op een dag tuurde Hara tijdens de lunch naar zijn Go-bord vol met zwarte steentjes, en realiseerde hij zich: dit is een heel efficiënte manier om informatie door te geven. Door de informatie in een vierkantje te plaatsen, kon je die zowel verticaal als horizontaal opslaan, in plaats van een streepjescode, die alleen horizontaal werkt.

Denso deelde het idee met andere bedrijven en gaf de patenten vrij, in de hoop zo gezamenlijk een QR-systeem op te zetten. Daarom zijn QR-codes nu compleet rechtenvrij door iedereen te maken en gebruiken.

Hoe werken ze dan precies?

Een QR-code bestaat net als een Go-bord uit een hoop vakjes die gevuld kunnen worden met zwart. In de hoeken staan één of meerdere punten die wat groter zijn uitgemeten: deze zijn er zodat jouw camera snel de code vindt.

Elk vakje naast deze controlepunten kan een 1 of een 0 zijn - zwart of wit. Elke cluster vormt zo samen één letter, cijfer, of ander karakter, afhankelijk van hoeveel eentjes en nullen bij elkaar staan.

Je camera begint rechts onderin de hoek met het lezen van de zwarte vlakjes. Daar staat vermeld wat voor karakters er in de rest van de QR-code staan: zijn het cijfers, cijfers en letters, bytes of Japanse kanji-karakters?

De QR-code ‘vertelt’ daarna ook nog hoeveel karakters er precies in de code zitten. Vervolgens zigzagt de scanner omhoog en omlaag en ‘leest’ de tekst of de cijfers in de code.

Zo werkt een QR-code op een gescheurd papiertje

De laatste puntjes, helemaal links in het blokje, zijn er om je smartphone te vertellen wat voor correctie wordt toegepast op de code, voor situaties zoals wanneer het papier gescheurd is. Dat gebeurt via een speciaal algoritme. Hoe sterker de foutcorrectie, hoe meer informatie je in de code moet stoppen.

Er zijn nog meer patronen in een QR-code die er standaard in zitten om te helpen bij het lezen. Zo zijn er puntjes die aangeven hoe een scanner een code moet lezen als deze gebogen wordt, en blokjes bovenin en links die vertellen om welke standaardversie van een QR-code het gaat. Er zijn tientallen verschillende versies in orde van grootte: 21 bij 21 pixels is de kleinste, 177 bij 177 pixels de grootste.

Twee verschillende soorten

Qua functie kun je QR-codes ook wel in twee verschillende soorten verdelen, statisch en dynamisch. Statische codes zijn af zodra ze gemaakt zijn. Denk aan een code voor een visitekaartje, of je wifi. Niemand kan deze codes nog aanpassen als ze af zijn.

Vaker krijg je te maken met zogenoemde dynamische QR-codes. De bestemming van deze codes kan snel worden aangepast, omdat er niet heel veel informatie in zit. Eigenlijk is een dynamische QR-code niet meer dan een linkje, dat verwijst naar een andere link. Denk bijvoorbeeld aan een menu bij een restaurant dat je alleen kan inzien door de QR-code te scannen. Via de linkjesmethode kan het restaurant de bestemming van de code snel aanpassen zonder de code zelf te veranderen. Ze hoeven alleen maar de URL te veranderen waar het linkje naar doorverwijst.

Ook bij codes voor betalingen wordt deze methode veel gebruikt. Want hoewel je heel veel informatie in een QR-code kan stoppen, is je bankverkeer nog steeds veel te complex.