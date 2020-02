We kijken 1 miljard uur per dag naar YouTube

YouTube werd opgericht door drie medewerkers van betalingsdienst PayPal. Een van hen plaatste op 23 april 2005 het eerste filmpje. Me at the zoo, heet het. YouTube-oprichter Jawed Karim liet zien hoe hij een bezoek bracht aan een dierentuin. Veel had het niet om het lijf. Het filmpje duurt 18 seconden. Karim vertelt: "Goed, we staan hier voor de eeh olifanten en het coole aan ze is dat, is dat ze heel heel heel lange eh slurven hebben en dat is, dat is cool, en dat is eigenlijk alles dat er te zeggen valt." Eigenlijk was het de eerste vlog.