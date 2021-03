We stemmen in 2021 nog steeds op papier in plaats van met computers, dit is waarom

In coronatijd lijkt stemmen met het rode potlood extra ouderwets. We zijn tegenwoordig gewend om álles digitaal te doen: werken, vergaderen en zelfs borrelen gaat via de computer. Waarom is ons stemhokje dan nog niet uitgerust met techniek?

In Nederland is het stemgeheim een absolute topprioriteit. Niemand mag weten wat je hebt gestemd. Online stemmen, bijvoorbeeld met je DigiD, zit er voorlopig sowieso niet in, zegt privacy- en security-redacteur Tijs Hofmans van Tweakers. ,,Er staan twee dingen haaks op elkaar. Aan de ene kant moet iemand honderd procent geïdentificeerd worden, zodat je zeker weet wie er stemt, dat diegene mag stemmen en dat niet al gedaan heeft. Maar daarna moet je die identiteit gelijk weer vergeten, zodat de stem niet teruggebracht kan worden naar die persoon. Dat kan bijna niet met een computer, er blijft altijd wel een spoor achter.’’

Zelfs met een stemcomputer in het stemlokaal is volledige anonimiteit daarom niet te garanderen. Door bij te houden wie wanneer naar het stemlokaal gaat en daarna de volgorde van uitgebrachte stemmen op een stemcomputer te analyseren, zou je iemands keuze kunnen achterhalen. Papieren stemmen zijn anoniem en ook een stuk transparanter. Iedereen mag nu toekijken hoe de stemmen worden geteld, terwijl dat in de software van een stemcomputer niet kan.

Digitaal wantrouwen

Nederland gebruikte tot 2006 wel stemcomputers, maar volgens een rapport van inlichtingendienst AIVD uit dat jaar bleek het mogelijk om de elektromagnetische straling van sommige computers op te vangen, tot wel veertig meter van de bron. De actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ spande een rechtszaak aan en kreeg gelijk, waardoor we terugkeerden naar het rode potlood.

Het wantrouwen tegen stemcomputers is daarna blijven hangen. Hofmans begrijpt dat wel: ,,Wie zegt er dat er niks aan een computer is veranderd? Je kan het gewoon nooit helemaal garanderen. En bij iets dat zo belangrijk is als een stemproces, wil je die garantie wel hebben.’’

Af en toe wordt er wel gepleit voor een terugkeer naar de stemcomputer. De PvdA heeft bijvoorbeeld in haar verkiezingsprogramma staan dat digitaal stemmen ‘krachtig moet worden nagestreefd’. Het CDA voerde de eigen lijsttrekkersverkiezingen digitaal uit, maar dat ging zo faliekant mis dat de verkiezing uiteindelijk opnieuw moest worden gedaan.’’

Software

Het is overigens niet zo dat er helemaal geen software wordt gebruikt bij onze verkiezingen. Op de stembureaus worden alle biljetten geteld en de uitslag wordt digitaal naar de gemeente gebracht. Daar wordt in een computerprogramma alles bij elkaar opgeteld en komt er een einduitslag uitrollen. Ook hier is het proces nooit helemaal waterdicht te noemen, maar er is in ieder geval een manier om alles te controleren. De stemmen staan immers nog op papier.

Als we ooit weer teruggaan naar een stemcomputer, ziet Hofmans het meest in een combinatie tussen papier en digitaal. Denk aan een stemapparaat dat nog wel een biljet voor je uitprint, dat daarna in een stembus verdwijnt. De computer kan dan nog steeds razendsnel de uitslag bepalen, maar daarna worden ter controle ook de papieren stemmen handmatig geteld.

De kans is heel klein dat het stemproces door een kwaadwillige hacker zou kunnen worden verstoord. Maar uiteindelijk is de stembusgang te belangrijk om aan computers over te laten. ,,Op het moment dat je digitaal gaat stemmen, geef je de integriteit een heel klein beetje op. Hoe belangrijk vind je dat?’’, vraagt Hofmans zich af. ,,Er is altijd een kleine kans dat iemand op de een of andere manier kan achterhalen wie wat heeft gestemd. Als er twijfel wordt gezaaid over de verkiezingen, gaat de hele integriteit eraan. Je wilt dat er nul twijfel is, en dat is met een computer niet het geval.’’

