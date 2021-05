Webwinkel Alibaba in het rood door miljardenboete Chinese overheid

De recordboete van 18,2 miljard yuan werd in april opgelegd. Het e-commercebedrijf moest verder ook een aantal maatregelen nemen om onder meer eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven te beschermen die gebruikmaken van Alibaba’s platforms. De Chinese overheid treedt al langer strenger op tegen de grote technologieconcerns in het land die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.

Speculaties

Eind vorig en begin dit jaar verscheen Jack Ma wekenlang niet in het openbaar, dit leidde tot de nodige speculaties over zijn verblijf en of hij mogelijk was gearresteerd. Eind januari liet Ma weer van zich horen tijdens een digitale bijeenkomst op Chinese sociale media. Een paar maanden eerder liet hij zich nog kritisch uit over de Chinese financiële waakhond.