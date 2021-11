Weer tijdelijke storing bij ING met internetbankieren

Op de website Allestoringen.nl kwamen vanaf elf uur vanochtend klachten binnen van mensen die niet konden internetbankieren. Wat de oorzaak was, is niet duidelijk. Volgens de ING-woordvoerster is de storing inmiddels weer verholpen. ,,Er was vanaf elf uur vanochtend een wisselende beschikbaarheid van onze online dienstverlening. Rond tien voor twaalf lijkt de storing te zijn opgelost. We houden het uiteraard nauwlettend in de gaten", laat ze weten.