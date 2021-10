Wel of geen bui? Deze weerapps loodsen je droog van A naar B

Nu de nazomer definitief ten einde is, kunnen we ons voorbereiden op nat weer. Met deze apps weet je of je wel of geen plensbui kunt verwachten.

Buienradar

Beschikbaar voor: Android en iOS



Al jarenlang weet Buienradar gebruikers dreigende wolkendekken vol potentiële regenbuien te tonen die over Nederland trekken. Als je wilt weten of het ieder moment kan gaan regenen en of en wanneer de buien overtrekken, is de Buienradar-app perfect. De radarkaart toont hoe Nederland erbij ligt: je weet in een oogopslag of je beter even kunt wachten of dat je hoe dan ook je regenpak mag aantrekken.

Heel fijn: per uur zie je de verwachte neerslag, windrichting, temperatuur, gevoelstemperatuur en desgewenst aanvullende info over pollen, muggen, luchtkwaliteit en ga zo maar door. Je kunt ook een 14-daagse verwachting bekijken, al blijkt die minder nauwkeurig op dit gebied te zijn dan Meteored (zie elders in dit stuk)

Yr.no

Beschikbaar voor: Android en iOS



Wellicht wat minder bekend in Nederland maar een uitstekende weerapp die in veel tests hoge ogen gooit, is Yr.no. Deze app is van Noorse makelij en als zodanig alleen in het Engels en in de moerstaal te gebruiken. Toch doet de app uitermate goed zijn werk in Nederland met zeer nauwkeurige resultaten. Je kunt per uur, per dag, per vier - en per acht dagen vooruitkijken.

Voor de aankomende vier dagen kun je de voorspelling per uur bekijken, voor meer is dat steeds per zes uur. Voor de rest navigeert de app fijn, met overzichtelijke tabellen en grafieken. Radarbeelden, zoals bij Buienradar, schitteren helaas door afwezigheid.

Het Weer 14 dagen – Meteored

Beschikbaar voor: Android en iOS



Voor mensen die hun vakantie aan het plannen zijn, is Meteored een goede, betrouwbare app. Geen enkele app kan natuurlijk 100 procent zuiver 14 dagen vooruit in de glazenbol van de Weergoden kijken, maar Meteored levert behoorlijk goede resultaten.

Naast 2 weken vooruit voorspellen, kan de app voor de dag zelf per uur en voor de dagen die volgen per drie uur voorspellen.

Weeronline

Beschikbaar voor: Android en iOS



De app Weeronline is een grote bekende en de makers hebben de laatste jaren flink aan de app gesleuteld, met als gevolg dat de accuraatheid flink is toegenomen. Ondanks reclameblokken die af en toe behoorlijk opzichtig in beeld worden gebracht, is dit een mooi vormgegeven app, die prettig in gebruik is.

Je kunt 48 uur vooruitkijken, dan krijg je steeds de voorspelling per uur. Wil je 14 dagen vooruit, dan krijg je een weersverwachting per dagdeel.

Weer Nederland XL Pro

Beschikbaar voor: Android en iOS



Ook Weer XL is een betrouwbare app met mooie resultaten die in meerdere tests hoge ogen gooit. En dat is natuurlijk het belangrijkst. De app ziet er mooi uit, met fraaie animaties ook beschikbaar als widget in je homescherm, werkt met de Apple Watch en is tevens geoptimaliseerd voor gebruik met tablets.

Hij voorspelt 10 dagen vooruit, en doet dat ook nog eens per uur. Daarbij krijg je veel extra informatie over zaken als gevoelstemperatuur, neerslag, UV-index, windkracht, luchtvochtigheid en meer.

Weer & Radar – regenradar

Beschikbaar voor: Android en iOS



Weer & Radar – voorheen bekend als ‘Wetterapp’ – is misschien wat minder bekend bij het grote Nederlandse publiek. Als weer-app levert hij zeer goede resultaten. Hij voorspelt per uur het weer van vandaag en dat van morgen, 14 dagen vooruit wordt per dagdeel gemeten.

De app doet ook dienst als storm- en onweeralarm en geeft informatie wind, sneeuw, pollen en zeewatertemperaturen. Wil je meer functies en geen reclames continue in beeld dan kun je voor 6,99 euro de Pro-versie aanschaffen.

