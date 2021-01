Welke televisie past het best bij jou?

De ene tv-kijker is de andere niet: niet alleen maakt het uit waar de televisie komt te staan, ook wat zich precies op het scherm afspeelt is van belang om de juiste keuze te maken. We bekeken de interessantste tv’s per ‘type’ gebruiker.

1. Filmliefhebber

Volledig scherm LG CX © LG Electronics

Ben je helemaal weg van de zevende kunst, namelijk film? Dan wil je natuurlijk dat zowel een kleurrijke nieuwe topper als Soul (2020) als een zwart-witfilmklassieker als Sunset Boulevard (1950) volledig tot hun recht komen op jouw scherm. Een zichzelf respecterende filmliefhebber kiest met andere woorden voor een oledscherm, om de simpele reden dat die beeldtechnologie momenteel de mooiste kleuren en het beste contrast garandeert. Ook de 4k-resolutie is een must voor haarscherp beeld. Denk verder aan de schermgrootte. Een 65 inch (schermdiagonaal: 165 cm) zal al iets meer de bioscoopervaring benaderen dan een gewone 55 inch (140 cm). Dat zie je echter wel terug in de prijs.

2. Bingewatcher

Volledig scherm Sony HX90 © Sony

Als jij echt de ene na de andere serie wilt bingewatchen op Netflix, Streamz of Disney+, is een 55 inch-tv wellicht groot genoeg, maar het is wel belangrijk dat je een toestel kiest met een goed smart tv-systeem. Op die manier voorkom je ook gedoe met externe streamingapparatuur (zoals een Chromecast). Kijk dus uit naar televisies met Android-tv (vaak te vinden op tv’s van Philips en Sony), Tizen (Samsung) en WebOS (LG): die leveren de beste ‘surfervaring’. Ook hier is 4k-resolutie een must, omdat de meeste streamingkanalen hun aanbod in dat format streamen.

3. Student op kamers

Volledig scherm Philips 8505 © Philips

Een studentenkamer heeft vaak een televisie, al is dat in veel gevallen een afdankertje en zelden een groot toestel. Full HD is in dit geval meer dan voldoende, net als een schermdoorsnede van 43 inch (107 centimeter). Groter en mooier betekent immers (te) veel afleiding, en je wil nog een beetje aan studeren toekomen, toch?

4. Keukenkijker

Volledig scherm LG 32LM6300PLA © LG Electronics

Veel gezinnen wonen half in de keuken, bijvoorbeeld omdat dat de plek is waar gegeten wordt. Een trend die de laatste jaren vanuit Amerika overwaaide is om een kleine televisie in de keuken te zetten, waarop je dan bijvoorbeeld naar het nieuws kan kijken tijdens het koken. Omdat deze televisies meestal ergens in of op een keukenkast een plek moeten vinden, is een klein model van 32 inch (81 cm) een goede keuze. Voor zo’n tweede televisietoestel is het ook niet zo belangrijk dat je de beste schermresolutie of andere tierelantijnen hebt. Al is Smart TV wel gemakkelijk om ook eens een YouTubevideo (recepten!) te bekijken.

5. Gamer

Volledig scherm Samsung Q95T © Samsung

De meeste gamers willen een grote televisie - minstens 65 inch dus. De meest recente gameconsoles kunnen tegenwoordig ook de 4k-resolutie aan. Het belangrijkste voor een gamer is echter de zogenaamde beeldverversingsnelheid. Dat is van belang om het beeld zo scherp mogelijk te houden, zélfs tijdens flitsende actie. Ga voor minstens 60 hertz, al kan de recentste generatie consoles ook 120 hertz aan. En dan nog een detail dat vaak over het hoofd gezien wordt: let op de hdmi-ingangen van de televisie. Je hebt er minstens drie en liefst vier nodig om alle nodige apparatuur goed aan te sluiten.

