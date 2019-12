Wereldberoemde Instagrampoes Lil Bub (8) overleden, baasje ontroostbaar maar trots

Lil Bub dankte haar opmerkelijke uiterlijk aan een aantal aangeboren afwijkingen. Zo had ze geen tanden en een onderontwikkelde kaak. Haar tong hing daarom altijd buiten haar bek. Ook had ze dwerggroei, waardoor ze altijd is blijven lijken op een kitten.



‘Op zondagmorgen zijn we het puurste, aardigste en meest magische leven op onze planeet verloren’, aldus haar baasje Mike Bridavsky, die op Instagram zowel de eerste als laatste foto van zichzelf met zijn bijzondere poes deelde. ‘Bub lag zaterdag nog opgewekt en vol liefde in ons bed met ons, maar overleed onverwacht in haar slaap.’



‘Bub leerde me alles wat ik weet over onvoorwaardelijke liefde, ze bracht mijn vrouw Stacy en mij samen, ze is de reden dat we onze prachtige kinderen Rosco en Lula hebben en ze was de afgelopen acht jaar een constante bron van warmte en liefde in ons leven’, eert Bridavsky het beestje. ‘Zeggen dat onze familie er kapot van is, is een understatement.’