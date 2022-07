Wereldberoemde youtuber (23) overleden aan kanker: ‘Dit waren de gelukkigste jaren van mijn leven’

miljoenen fansDe Amerikaanse youtuber Technoblade, die vooral bekend werd met video’s waarin hij de bij kinderen populaire computergame Minecraft speelde, is op 23-jarige leeftijd overleden. De youtuber, die maar liefst 10,8 miljoen volgers had, maakte vorig jaar bekend dat hij aan kanker leed.

Technoblade nam via een vooraf opgenomen filmpje, waarin z'n vader z’n laatste boodschap voorlas, afscheid van z’n volgers. ,,Dag allemaal, Technoblade hier. Als je dit bekijkt, ben ik dood”, klonk het onder meer. De tekst werd door de youtuber zelf geschreven. ,,Hij schreef enkele paragrafen en daarna was het op. Hij leefde daarna nog acht uur”, vertelde zijn vader. ,,We hebben allemaal afscheid kunnen nemen.”

Kijkers kwamen zo te weten dat de echte naam van Technoblade Alex was - iets wat de YouTuber jarenlang geheim hield. ,,Bedankt dat jullie al die jaren mijn content hebben gesteund”, klonk het. ,,Als ik nog honderd levens had gehad, denk ik dat ik elke keer weer gekozen had om Technoblade te zijn. Dat waren de gelukkigste jaren van mijn leven.”

Tumor

In augustus 2021 liet Technoblade weten dat er een tumor in z'n rechterarm was ontdekt. Eerst dacht hij dat de pijn die hij voelde het gevolg was van te veel gamen, maar er bleek uiteindelijk toch meer aan de hand. ,,Hij hield van zijn werk en van zijn fans”, klonk het nog in de video.

,,Hij vermeed persoonlijke roem en werkte hard om zijn identiteit privé te houden. We vragen om zijn wensen te respecteren en nu zijn privacy en die van zijn familie te beschermen.”