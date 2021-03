Wereldwijde storing WhatsApp, Instagram en Facebook na ruim uur voorbij

WhatsApp en Instagram zijn allebei onderdeel van Facebook. Ook Downdetector.com meldde - na 1,2 miljoen meldingen over Instagram en 23.000 over WhatsApp - wereldwijde problemen met de betreffende media.

Rond 19.15 uur nam het aantal meldingen over de storingen af, zowel in Nederland als in andere landen. De oorzaak is nog onduidelijk. Facebook heeft nog geen verklaring gegeven. Wel meldt de divisie voor videospellen van het socialmediaconcern, Facebook Gaming, via Twitter dat er een aantal problemen spelen met verschillende producten van het bedrijf. ,,Meerdere teams werken eraan en we geven updates wanneer dat kan.”