Werkt je printer niet? Zo krijg je hem weer aan de praat

Is het weer zover? Nét wanneer je dat ene belangrijke document wilt printen, werkt je printer ineens niet. We zetten de oplossingen van veel voorkomende problemen op een rij, zodat jij je printer snel weer aan de praat krijgt.

Open deuren uitsluiten

Als je printer niet werkt, krijg je meestal een foutmelding. Op het scherm van je printer of pc zie je vaak in een oogopslag wat het probleem is. Dit is echter niet altijd zo.

Weet je niet waar het probleem zit? Begin dan bij het begin. Is de papierlade gevuld? Ligt het printpapier op de juiste manier in de lade? Is er nog voldoende inkt aanwezig? Zijn de inktcartridges correct geplaatst? Zit de stekker van de printer wel in het stopcontact? Heb je al geprobeerd de printer én je pc opnieuw op te starten?

Wanneer je deze open deuren hebt uitgesloten, kijk dan naar de onderstaande veelvoorkomende problemen.

Kijk naar de wifi-connectie van je printer

Veel printers zijn in staat om verbinding te maken via wifi. Controleer of de printer en je pc of smartphone met hetzelfde wifinetwerk verbonden zijn. Als dit het geval is, kijk dan goed of je de juiste printer hebt geselecteerd. De namen van printers lijken vaak op elkaar. Het kan ook helpen om de verbinding met de printer compleet te verbreken en het apparaat opnieuw handmatig toe te voegen.

Op een Windows-pc werkt dat zo: ga naar ‘Start’ en open de ‘Instellingen’. Klik op ‘Bluetooth en apparaten’ en ga naar ‘Printers en scanners’. Klik op ‘Apparaat toevoegen’ en selecteer de printer in de lijst. Bij een Mac of MacBook ga je naar ‘Systeeminstellingen’ en klik je op ‘Printers en scanners’. Klik op ‘Voeg printer, scanner of fax toe’. Selecteer de juiste printer in de lijst en klik op ‘Voeg toe’.

Een andere optie is dat het bereik niet toereikend is. Zet je printer (en het apparaat dat je gebruikt om te printen) dichter in de buurt van je router om de wifiprestaties te verbeteren. Lost dit niets op en is er echt nood aan de man? Gebruik als tijdelijke oplossing een usb-kabel om je pc en printer met elkaar te verbinden.

Alle updates voor je printer downloaden

Het is belangrijk om al je apparaten up-to-date te houden. Zo weet je zeker dat je over de nieuwste software beschikt en dat je apparaten met elkaar blijven samenwerken. Zorg dat je besturingssystemen zoals Windows en MacOS regelmatig bijwerkt.

Hetzelfde geldt voor Android en iOS en eventuele printapps op je smartphone. Vergeet niet om de drivers van je printer van een update te voorzien. Je downloadt de drivers via de website van de printerfabrikant.

Soms is updaten juist de oorzaak van de printproblemen. Bijvoorbeeld als het besturingssysteem van je pc of smartphone een grote nieuwe update heeft gehad, maar er nog geen nieuwe drivers voor je printer zijn. In dat geval is het mogelijk noodzakelijk om te downgraden naar een vorige versie van het besturingssysteem. Op de website van de printerfabrikant vind je welke operatingsystems goed met je printer overweg kunnen.

Problemen met de printkop

Beweegt je printer als je een printopdracht geeft, maar komt er (vrijwel) niets op het papier terecht? Bij een inktjetprinter bestaat er een kans dat de printkop vies of uitgedroogd is. Hierdoor wordt de toevoer naar de printkop geblokkeerd en komt er geen inkt op het papier terecht.

De oplossing is simpel: je maakt de printkop schoon. Dit doe je over het algemeen met een speciaal reinigingsprogramma op de printer. Als dit niet beschikbaar is op jouw printer, gebruik dan voorzichtig een vochtig wattenstaafje om de opgedroogde inkt en het vuil weg te halen. Dep met een stuk keukenpapier op de printkop om te zien of er weer inkt uit komt. Zo niet, herhaal dan het schoonmaakproces.

Nog steeds problemen?

Wanneer de problemen met de printer niet verholpen zijn na het doorlopen van bovenstaande stappen, is het tijd om contact op te nemen met de helpdesk van je printer. Is het apparaat echt te ver heen en heb je geen garantie meer, dan zit er niets anders op dan een nieuwe printer te kopen (of de printer van een familielid of buurman te gebruiken).

