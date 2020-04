WhatsApp beperkt het doorsturen van berichten in strijd tegen fake news

Vanaf vandaag kan je ‘vaak gedeelde’ berichten op WhatsApp nog maar naar één persoon per keer doorsturen. Die aanpassing was volgens de berichtendienst nodig om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Het blijft mogelijk om zulke berichten naar meerdere personen door te sturen, maar dat gaat wel wat meer werk kosten.

Sinds vorig jaar duidt WhatsApp ‘veelvuldig doorgestuurde’ berichten al aan met een icoontje van dubbele pijlen. Het gaat dan om berichten die met vijf of meerdere chatgesprekken zijn gedeeld, blijkt uit de FAQ van WhatsApp. Het zijn ook dat soort berichten die nu een extra beperking krijgen opgelegd: je kan ze enkel nog met één persoon per keer delen. Wil je het bericht dus in meerdere gesprekken delen, dan zal je dat telkens manueel moeten doen. Dat moet ervoor zorgen dat mensen minder snel kettingberichten doorsturen.

Lees ook Zo maak je van jouw smartphone een webcam Lees meer

Desinformatie

,,Zijn alle doorgestuurde berichten slecht? Natuurlijk niet”, verklaart WhatsApp in een blogbericht. ,,We hebben echter ook een aanzienlijke toename gezien in de hoeveelheid doorgestuurde berichten die gebruikers kunnen overrompelen en die bijdragen aan het verspreiden van desinformatie.” Op WhatsApp circuleerden de afgelopen weken bijvoorbeeld verschillende berichten met nepnieuws over het coronavirus, zoals de waarschuwing dat het virus zich snel via het handvat van de benzinepomp zou verspreiden.

Voor de duidelijkheid: de beperking geldt alleen voor kettingberichten. Je kunt persoonlijke berichten (lees: berichten die je zelf schreef en die niet meer dan vijf keer werden gedeeld) natuurlijk nog wel doorsturen naar meerdere contacten tegelijk.

Stuur niet klakkeloos door

WhatsApp voert al langer een offensief tegen fake news. Vorige maand kondigde de berichtendienst aan dat gebruikers voortaan met een chatbot van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) konden praten. Die chatbot biedt hapklare informatie, zoals een overzicht van veelvoorkomende mythes rond Covid-19.