WhatsApp dicht spyware-lek in beveiliging

Met de software was het mogelijk om gebruikers op afstand af te luisteren, de camera van de telefoon aan te zetten, e-mail en andere berichten te doorzoeken en te zien op welke locatie de smartphone zich bevond. De software werd ontwikkeld door de Israëlische NSO Group en zou zijn verkocht aan overheden en personen die het weer hebben gebruikt tegen bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten of dissidenten. Het lek is afgelopen zondag gedicht.

Updates

WhatsApp heeft de afgelopen dagen updates doorgevoerd in de App Store en Google Play Store. Na installatie van de updates zou het lek nu gedicht moeten zijn. WhatsApp raadt zijn 1,5 miljard gebruikers wereldwijd aan de laatste update te installeren. Het lek kwam aan het licht toen een mensenrechtenadvocaat in Groot-Brittannië er melding van deed, schrijft de Financial Times . De advocaat werkte onder andere met Mexicaanse journalisten.

Mensenrechtenorganisatie

Het is niet bekend hoeveel telefoons er zijn getroffen door het lek in de beveiliging van WhatsApp. Ook is het onbekend of de spionagesoftware op deze manier op telefoons in Nederland terecht is gekomen. In een reactie zegt WhatsApp de informatie rond het lek gedeeld te hebben met een aantal mensenrechtenorganisaties.



Volgens NSO Group wordt hun spionagesoftware officieel alleen maar gebruikt om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.