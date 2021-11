WhatsApp wil je ook oudere berichten laten verwijderen

De optie is nog niet officieel aangekondigd, maar zit wel al in een vroege testversie van de app. Dat merkte de website WABetaInfo op. Een klein groepje mensen mag die nieuwe versie alvast uitproberen.

WhatsApp biedt inmiddels al vier jaar de mogelijkheid om een recent bericht te verwijderen. Dat kan je alleen voor jezelf doen, of voor iedereen die datzelfde bericht heeft ontvangen. Maar dat kan nu slechts circa een uur na verzending.

Limiet lijkt verdwenen

De nieuwe optie heeft een veel langere tijdslimiet. Een chatbericht van bijvoorbeeld augustus dit jaar kon in november nog worden weggehaald. Daarmee lijkt iedere limiet te zijn verdwenen.

De functie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld oude, gênante uitspraken in groepsgesprekken te laten verdwijnen, maanden of misschien zelfs jaren nadat je ze stuurde. Al is de optie niet waterdicht: als iemand een screenshot van je oude bericht maakt, blijft deze alsnog inzichtelijk.