Wij hebben het satellietinternet van Elon Musk getest

Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX heeft iets nieuws: Starlink. Met satellieten van het bedrijf kun je in de ‘middle of nowhere’ ineens met het internet verbinden. Hoe goed werkt dat? We hebben het alvast uitgeprobeerd.

Stel je voor dat je internetverbinding zo traag is dat simpele webpagina’s vele seconden nodig hebben om te laden. In de Benelux is de kans klein dat je je hierin herkent, want hier zijn we gezegend met internet van hoog niveau. Maar woon je bijvoorbeeld in Australië, dan heb je te maken met fors lagere snelheden dan we in Europa gewend zijn en veel grotere vertragingen.

De laatste jaren zijn verschillende bedrijven druk bezig met een oplossing hiervoor, met behulp van speciale satellieten die dichterbij de aarde hangen. Het Starlink-netwerk van SpaceX is hier een van de bekendste van.

In de laatste jaren heeft het bedrijf al een forse hoeveelheid Starlink-satellieten via zijn eigen Falcon 9-raketten gelanceerd en sinds eind vorig jaar is de ‘Better than Nothing’-bèta operationeel. Die begon met beschikbaarheid in de VS en sinds kort kunnen Nederlandse gebruikers zich ook aanmelden, waardoor ook wij het konden uitproberen.

Simpeler dan een Ikea-handleiding

Starlink wordt geleverd in een forse kartonnen doos. Binnenin vinden we eerst een groot kartonnen vel waarop in drie stappen de instructies staan voor het installeren van Starlink: neerzetten, inpluggen en verbinding maken met het wifinetwerk. Een Ikea-handleiding lijkt er ingewikkeld bij.

Onder de handleiding is de hardware ingepakt en ook dat is allemaal eenvoudig gehouden. Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de schotel, die intern bij SpaceX liefkozend Dishy McFlatface wordt genoemd. Dishy is opgebouwd uit een heleboel kleine antennes. Daarmee kan Dishy overschakelen van satelliet naar satelliet terwijl die overvliegen, zonder dat de schotel fysiek hoeft te bewegen.

Volledig scherm Zo ziet 'Dishy' er uit. © Tweakers

Snelheid

Starlink belooft tijdens de testperiode snelheden van 50 tot 150Mbit. In de praktijk halen we dat ruimschoots. De laagste snelheid die we tegenkwamen gedurende een periode van twee weken, was 18,8Mbit, maar dat was een duidelijke uitzondering. Gemiddeld lag de downloadsnelheid op 150Mbit en de uploadsnelheid op 20Mbit.

Opvallend is wel de grote variatie in de snelheden. Dat is anders dan bij een ouderwetse kabelverbinding: verspreid door de dag zagen we grote pieken en dalen in de bandbreedte.

Kijk je naar de vertraging (ping) op de lijn, dan zie je ook daar grote verschillen. De stabiliteit van het netwerk is duidelijk iets wat na de bètaperiode verder moet worden verbeterd.

In de praktijk

De eerste week dat we Starlink hadden draaien, was dat op een apart netwerk via de meegeleverde router. Zo konden we om te beginnen enkele draadloze apparaten aansluiten, zoals een laptop en telefoon. Dat voelde als vanouds: de kwaliteit van beelden tijdens het videobellen was niet anders en van de hogere vertraging merkten we weinig.

Ging het dan allemaal zonder horten en stoten? Nee, zo af en toe viel de verbinding kortstondig weg. Van die kleine momentjes van een of meer seconden merk je in de praktijk niet veel, maar veel meer dan dat en het kan knap irritant worden. Een extra keer F5'en op een webpagina is niet zo’n probleem, maar als je net in een videogesprek zit bevriest de boel. Dit overkwam ons twee keer. Daar staan dan weer een stuk meer videocalls tegenover die zonder problemen verliepen.

Bij gezinnen kan de belasting van het netwerk wat groter zijn, dus we hebben ook een scenario met verschillende gelijktijdige bezigheden gesimuleerd. Hierbij speelden we een film af via de ingebouwde Amazon Prime-client op de televisie, bekeken we een YouTube-video op een smartphone, en op een laptop draaide een andere YouTube-video in een hoge resolutie. Dat alles ging zonder een centje pijn of bufferen.

Volledig scherm Dit zit er in de doos bij Starlink. © Tweakers

Tot slot

Zoals gezegd is Starlink nog in een testfase, maar toch zijn we al positief verrast over hoe goed het satellietinternet nu al functioneert. SpaceX heeft hardware ontwikkeld die vrijwel elke consument gemakkelijk zelf thuis kan installeren en die out-of-the-box direct goed werkt. De download- en uploadsnelheden zijn zeer respectabel, maar wel wat inconsistent, en de vertraging is voor het gros van de dingen die mensen online doen, helemaal prima.

We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat er veel plekken op de wereld zijn waar mensen staan te trappelen om met Starlink aan de gang te gaan, maar voor het overgrote deel van internetters in de Benelux is Starlink niet interessant. Kabel of glas is sneller en goedkoper, en dsl is wellicht niet sneller, maar vaak wel goedkoper.

Voor mensen in buitengebieden, die ook met 4G of 5G vanwege grote afstand tot een mast niet uit de voeten kunnen, is Starlink zelfs nu als bèta zeer verleidelijk.

