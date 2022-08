WK Pokémon in Londen trekt fans uit de hele wereld: ‘Ze kijken me op werk wel wat raar aan’

In 1996 presenteerde videogamegigant Nintendo Pokémon Red en Pokémon Green voor de Game Boy (Red en Blue in Europa en Amerika), waarin spelers op reis gaan om zoveel mogelijk schattige monsters te vangen om een sterk team te vormen en tegenstanders te verslaan. De game werd al snel een monsterlijk succes, en het duurde niet lang voordat serieuze spelers het in toernooien tegen elkaar opnamen.

Dit jaar vindt het wereldtoernooi in Londen plaats. Er zijn wedstrijden in vijf categorieën: Pokémon Sword & Shield (de meest recente versie van de gameserie die met Red en Green begon), het verzamelkaartspel, het meer op actie gebaseerde Pokémon Unite, de mobiele game Pokémon Go en de vechtgame met de voor Nederlandse oren wat ongelukkige naam Pokkén Tournament.

Volledig scherm De felbegeerde bokalen voor het wereldkampioenschap van het Pokémon-verzamelkaartspel. © Harry Hol

Eer, glorie en een flinke geldprijs

De grootste attracties zijn de Nintendo Switch-game Sword & Shield en het kaartspel. Het gaat daarbij niet alleen om de eer en de beker, er zijn namelijk flinke geldprijzen te winnen. De beste kaartspeler loopt weg met 25.000 dollar en de beste Sword & Shield-speler mag 10.000 dollar op de rekening verwachten.

Ook Nederlanders doen mee, zoals Steffen Eriksen (32) uit Groningen en Mike de Goed (26) uit Vriezenveen. Die laatste is hier samen met zijn verloofde Lisanne, die zelf niet zo diep in de Pokémon-wereld zit. Ze is mee naar dit toernooi voor morele steun. En voor de gezelligheid en de feestjes.

Volledig scherm Docent Steffen Eriksen geeft les in economie en statistiek aan de Universiteit van Groningen. Hij gebruikt Pokémon regelmatig als voorbeeld. © Harry Hol

Economie, statistiek en Pokémon

Steffen en Mike zijn beiden opgegroeid met Pokémon en doen mee met de verzamelkaartwedstrijd. Bij Steffen begon het zeventien jaar geleden, toen een vriend het hem leerde spelen. Hij woonde toen nog in Denemarken, zijn geboorteland. ,,Ik deed al vrij snel mee aan het Deense kampioenschap en werd toen twaalfde.”

Hoe speel je het Pokémon-kaartspel? De spelers stellen een deck van veertig kaarten samen uit een lijst die voor het kampioenschap is goedgekeurd. Om beurten leggen ze kaarten neer. De monsterkaarten kunnen de monsters van de tegenstander aanvallen. Speciale kaarten geven de monsters sterkere krachten of hinderen juist de tegenstander. Er zijn verschillende manieren om te winnen, bijvoorbeeld door alle monsters van de tegenstander uit te schakelen.

Wat er zo leuk aan is? ,,Het verzamelkaartspel is heel tactisch”, legt Steffen uit. ,,Je moet ver vooruit kunnen denken en er zit een flinke dosis kansberekening in.” Als docent op de universiteit van Groningen weet hij daar alles van. ,,Ik onderwijs economie en statistiek. En ja, ik gebruik Pokémon ook als voorbeeld in mijn lessen.”

Volledig scherm Nederlander Mike de Goed is samen met zijn verloofde Lisanne in Londen voor het wereldkampioenschap van het Pokémon-verzamelkaartspel. © Harry Hol

Op de vraag of ze er veel tijd en geld in steken, begint Mikes verloofde betekenisvol en luid te lachen – ja dus. De kosten zitten niet eens zozeer in het verzamelen van de kaarten, maar vooral in de reizen en de deelnamekosten van toernooien. Ook deze reis moeten ze helemaal uit eigen zak betalen. ,,Nee hoor, daarover zijn geen spanningen in onze relatie”, zegt Lisanne. ,,We maken er afspraken over. Dat zit goed tussen ons.”

Geen succes

Aan het einde van de eerste dag hebben Steffen en Mike de kwalificatieronden achter de rug. Helaas onsuccesvol. Sowieso zijn er geen Nederlandse successen op het toernooi. Geen enkele Nederlander heeft zelfs de top 8 weten te bereiken. ,,Ik moest zes ronden winnen, maar dat werden er vijf”, zegt Steffen. ,,Het laatste potje was tegen een deck waar mijn kaarten niet tegenop konden.”

Bij Mike was het minder nauw. Hij won slechts drie ronden, dus het was duidelijk dat ook hij na de eerste dag uitgespeeld was. ,,Maar ik heb het erg leuk, hoor”, zegt hij. ,,Ik heb niet het gevoel dat het zonde van het geld was. We zijn ook nog Londen in gegaan en hebben een musical gezien. En ik doe nog mee aan wat kleine zij-toernooitjes, voor de lol.”

En Lisanne? ,,Het is al zo leuk om te zien hoeveel plezier Mike erin heeft”, zegt ze.

Volledig scherm In de London Excel nemen Pokémonfans uit de hele wereld het tegen elkaar op. © Harry Hol

Gigantische Pikachu

Dat verlies doet echter niets af aan waar het volgens hen echt om gaat in Londen: een hobby delen en contact maken met gelijkgestemden. Op straat krijg je misschien wat vreemde blikken als je met een gigantische gele Pikachu onder je arm rondloopt. Maar hier in de London Excel hoeft niemand de fascinatie met Pokémon uit te leggen. Mike: ,,Op mijn werk snappen ze het niet echt, nee. Ze denken dat het iets voor kinderen is. Als ik vertel dat ik hiervoor naar Londen reis, kijken ze me wel wat raar aan.”

